Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu góp ý hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Quang cảnh kỳ họp.

Tham gia ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Cà Thị Thắm cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhằm tiếp tục bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng dân cư trước tác hại của thuốc lá. Đại biểu đánh giá cao báo cáo tiếp thu ý kiến thảo luận tại Tổ của cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời tập trung góp ý 3 nội dung.

Về trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, bảo đảm không bỏ sót trách nhiệm quản lý nhà nước. Theo đại biểu, đối với các tỉnh miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ nằm ở nhiều địa bàn khác nhau, nếu trách nhiệm của các cơ quan không được phân định rõ sẽ gây khó khăn trong kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Vì vậy, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy và thực tiễn địa phương.

Đại biểu Cà Thị Thắm phát biểu tại phiên họp.

Về chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong sản xuất thuốc lá, đại biểu cho rằng dự thảo có sự thay đổi cả về phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền quyết định khi mở rộng các loại hợp đồng được xem xét chấp thuận, đồng thời chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tuy nhiên dự thảo chưa quy định cụ thể căn cứ, tiêu chí xem xét chấp thuận. Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc, tiêu chí; làm rõ hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Việc chấp thuận cần gắn với yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất thuốc lá, phù hợp với nguyên tắc từng bước giảm nguồn cung thuốc lá quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật hiện hành.

Đối với quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ sở giáo dục, đại biểu đồng tình với việc mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ sở giáo dục nhằm bảo vệ môi trường học đường và sức khỏe học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, đại biểu đề nghị bổ sung quy định hoặc giao cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong phổ biến quy định, bố trí biển báo, kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp xử lý vi phạm. Đại biểu nhấn mạnh, tại các tỉnh miền núi có những trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, nơi học sinh học tập và sinh hoạt ngay trong khuôn viên nhà trường; do đó, nội dung tuyên truyền cần phù hợp với lứa tuổi, ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết thúc phần phát biểu, đại biểu Cà Thị Thắm đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thuận lợi trong tổ chức thực hiện; đặc biệt bảo đảm các quy định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào cuộc sống.