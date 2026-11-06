Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị hoàn thiện chính sách xử lý chất thải tại địa bàn miền núi

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đại biểu trong đoàn.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên họp

Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Nguyễn Đặng Ân cơ bản tán thành với dự thảo, đánh giá cao việc tiếp thu, chỉnh lý các quy định về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, kiểm soát ô nhiễm và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đồng thời đại biểu tập trung kiến nghị hoàn thiện chính sách xử lý chất thải tại địa bàn miền núi.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Từ thực tiễn địa phương miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân tán, chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải cao, trong khi khó thu hút nguồn lực xã hội hóa, đại biểu đề nghị bổ sung tại điều 78 nguyên tắc Nhà nước ưu tiên hỗ trợ đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở vùng miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đồng thời, khuyến khích mô hình xử lý liên địa phương, liên vùng; giao Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện hỗ trợ phù hợp pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Đối với điều 75, đại biểu kiến nghị làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong tổ chức đồng bộ việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; bảo đảm chất thải sau phân loại được tái chế hoặc xử lý đúng mục đích. Cùng với sự linh hoạt cho địa phương, cần có hướng dẫn thống nhất để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau.

Về điều 30, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Những kiến nghị tập trung tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách bảo vệ môi trường theo hướng khả thi, đồng bộ, phù hợp điều kiện địa phương miền núi.