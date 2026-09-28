Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải

Sáng 28-9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải.

Đại biểu Quốc hội Chamaléa Thị Thủy thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, cử tri xã Vĩnh Hải đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và các vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Vĩnh Hải nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn thông tin, làm rõ một số nội dung thuộc lĩnh vực cử tri quan tâm.

Trao đổi với cử tri, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn đã thông tin, làm rõ một số nội dung thuộc lĩnh vực cử tri quan tâm. Đồng thời, thông tin thêm về Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng, phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri được đại biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.