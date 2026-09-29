Tham gia TXCT có Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Chamaléa Thị Thủy.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Suối Dầu

Tại hội nghị, đại biểu Chamaléa Thị Thủy thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Chamaléa Thị Thủy thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Cử tri xã Suối Dầu phản ánh những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đăng ký biến động đất đai, bồi thường đất và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Cử tri cũng kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường để thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án và xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh.

Cử tri xã Suối Dầu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri xã Suối Dầu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo UBND xã Suối Dầu đã trao đổi, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Khánh Hòa, đồng thời giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát, trả lời đầy đủ, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.