Sáng 29-9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Suối Dầu trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri xã Suối Dầu.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Chamaléa Thị Thủy báo cáo nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Suối Dầu kiến nghị một số vấn đề liên quan đến: Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; việc đăng ký biến động đất đai; vướng mắc trong bồi thường về đất và những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Đồng thời, cử tri kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án; xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh, rộng khắp... Lãnh đạo UBND xã Suối Dầu đã trao đổi, trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Cử tri xã Suối Dầu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Lãnh đạo UBND xã Suối Dầu trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Khánh Hòa. Chuẩn Đô đốc ghi nhận, trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để sớm xem xét, giải quyết.