Sáng 26-11, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu Quốc hội gồm: Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; ông Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bác Ái Tây sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Cử tri xã Bác Ái Tây phát biểu ý kiến.

Cử tri xã Bác Ái Tây kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nhu cầu đất ở, đất sản xuất của người dân; đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất; chính sách an sinh xã hội đối với cựu chiến binh, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường qua đập tràn và mở rộng Tỉnh lộ 707 nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và hướng đến phát triển du lịch của địa phương...

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, chủ động rà soát và giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến nhu cầu đất ở, đất sản xuất và hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất. Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Bác Ái Tây giải đáp ý kiến của cử tri.

Lãnh đạo địa phương và các đại biểu đã giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.