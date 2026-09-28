Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri phường Ninh Chử

Chiều 28-9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp xúc cử tri phường Ninh Chử trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri Ninh Chử.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Đại biểu Quốc hội Chamaléa Thị Thủy thông tin tới cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Chamaléa Thị Thủy báo cáo nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị ghi nhận 5 lượt cử tri phát biểu với 21 nội dung, kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông, quy hoạch và năng lượng. Trong đó, cử tri quan tâm lộ trình giảm độ tuổi được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi không có lương hưu; chế độ, chính sách đối với cựu binh từng tham gia chiến trường Campuchia.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến khám, chữa bệnh; rút ngắn thời gian chờ khám bằng bảo hiểm y tế so với khám dịch vụ. Đối với hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân, sau khi khám cần thông tin, tư vấn rõ kết quả để người dân biết tình trạng sức khỏe và có hướng theo dõi, điều trị phù hợp. Cử tri cũng đề nghị ngành Giáo dục chú trọng rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh; xem xét kỹ nội dung sách giáo khoa, bảo đảm phù hợp với từng lứa tuổi. Về giao thông, cử tri đề nghị các quy định pháp luật về giao thông khi áp dụng vào thực tế cần phù hợp, không gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Một số ý kiến đề nghị rà soát các quy hoạch chậm triển khai, tránh tình trạng quy hoạch kéo dài gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và lãng phí nguồn lực đất đai; tháo gỡ khó khăn liên quan đến điện mặt trời mái nhà của hộ dân khi lượng điện sản xuất ra chưa bán được.

Cử tri phường Ninh Chử nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ các kiến nghị có liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Ninh Chử và đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung còn lại, các đại biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.