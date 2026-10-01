Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh

Ngày 1-10, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm: Bà Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Đô Vinh kiến nghị các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, đời sống dân sinh và công tác quản lý Nhà nước như: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ 75 xuống 70 tuổi; có thêm chính sách hỗ trợ, ưu đãi để người có thu nhập thấp được tiếp cận và thụ hưởng nhà ở xã hội; xem xét miễn học phí cho học sinh các cấp trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tăng mức xử phạt đối với các hành vi tham nhũng, mua bán ma túy, làm lộ bí mật quốc gia; tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả thị trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; có giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, đặc biệt là dược phẩm giả làm ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng Thành Sơn, cử tri đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, xem xét đầy đủ chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và giải pháp phù hợp nhằm ổn định đời sống, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Cử tri phường Đô Vinh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND phường Đô Vinh đã thông tin, giải trình với cử tri về công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng Thành Sơn. Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương để tổng hợp, báo cáo và đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định, đồng thời trả lời cử tri theo luật định.