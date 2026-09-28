Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang

Sáng 28-9, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa (Đơn vị bầu cử số 1) gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Phùng Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và phường Bắc Nha Trang.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Hòa Nam cùng các đại biểu, cử tri phường Bắc Nha Trang tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Phước báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu, cử tri phường Bắc Nha Trang tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Bắc Nha Trang đã nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển đô thị. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống thoát lũ trên địa bàn phường; xử lý tình trạng đổ rác, xà bần trái phép; làm tốt công tác quy hoạch đất đai; đối với các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, cần thực hiện tốt việc bồi thường, tái định cư và bảo vệ môi trường; giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; có giải pháp kết nối các tuyến đường để tránh ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Trung ương và tỉnh rà soát việc chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ; triển khai hiệu quả việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị; quan tâm đầu tư cho giáo dục, không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa; có giải pháp kiềm chế giá hàng tiêu dùng; tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm việc sử dụng hóa chất trong sản xuất thực phẩm; có chế độ hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ dịp lễ, Tết. Cử tri cũng phản ánh việc giải quyết khiếu nại còn chậm và người dân còn gặp khó khăn khi làm thủ tục tách thửa đất.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đồng chí Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành và phường Bắc Nha Trang đã giải đáp, làm rõ một số kiến nghị của cử tri.

Cử tri phường Bắc Nha Trang phát biểu ý kiến về thủ tục đất đai.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang giải đáp ý kiến của cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm như: Tình trạng thiếu sách giáo khoa; giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc; giá xăng, dầu tăng ảnh hưởng đến đời sống người dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng chí Nghiêm Xuân Thành đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát, trả lời đầy đủ; đồng thời xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Chính quyền địa phương phải bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc ngay từ sớm, từ cơ sở. Trước mắt, cần tập trung giải quyết sớm các hồ sơ, thủ tục đất đai cho người dân; khẩn trương xây dựng phương án đầu tư hạ tầng đô thị, hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để sớm xem xét, giải quyết.