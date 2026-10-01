Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 6 xã khu vực Diên Khánh

Chiều 1-10, tại UBND xã Diên Khánh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Ngân - bác sĩ chuyên khoa cấp II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các xã: Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Hiệp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các xã khu vực Diên Khánh.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Lãnh đạo các xã khu vực Diên Khánh tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri các địa phương kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri xã Diên Điền kiến nghị về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ thôn; bố trí nhân sự hỗ trợ tại các thôn đông dân cư; việc cấp đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi hoán đổi đất để xây dựng nhà văn hóa. Cử tri xã Diên Khánh kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ các quy hoạch kéo dài nhiều năm nhưng chưa triển khai, ảnh hưởng đến đời sống người dân; chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đồng chí Lê Hữu Trí báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Hữu Trí ghi nhận các kiến nghị của cử tri và thông tin một số chính sách, chế độ đang được Quốc hội xem xét để hỗ trợ cán bộ chính quyền cấp xã. Cơ quan chức năng cũng đang rà soát, xem xét các thủ tục hành chính ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đồng chí đề nghị UBND xã Diên Điền tích cực xử lý, giải quyết kiến nghị của người dân khi hoán đổi đất xây dựng nhà văn hóa; UBND xã Diên Khánh rà soát công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn, xem xét các nguồn lực triển khai dự án và thông báo để cử tri được biết. Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển các kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.