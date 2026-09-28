Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 5 xã khu vực Vạn Ninh

Chiều 28-9, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Phùng Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam tiếp xúc cử tri các xã: Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cùng dự có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã khu vực Vạn Ninh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Trần Hòa Nam cùng các đại biểu, cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và quyền lợi của người dân. Trong đó, cử tri xã Đại Lãnh đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, giao thông, hệ thống nước sạch; giải quyết những vấn đề liên quan đến di dời lồng bè để triển khai các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đã thực hiện hoán đổi ruộng phục vụ dự án; di dời đường điện trung thế tại khu dân cư Đầm Môn. Cử tri xã Vạn Hưng kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các thủ tục đất đai, nhất là chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa. Cử tri xã Vạn Ninh đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường tại thôn Vinh Huề. Các ý kiến cũng tập trung vào việc hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại cơ sở, giải quyết những tồn tại về đất đai và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân tại những khu vực chịu tác động của quá trình triển khai các dự án.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã trực tiếp giải trình, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, tập trung trả lời các kiến nghị về thủ tục đất đai; đầu tư hệ thống cấp nước sạch; cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế và một số vấn đề liên quan đến hạ tầng tại địa phương. Đối với những nội dung cần tiếp tục rà soát, các cơ quan chức năng ghi nhận để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin một số nội dung liên quan.

Lãnh đạo xã Đại Lãnh thông tin một số nội dung liên quan tại buổi tiếp xúc.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; đồng thời trao đổi về một số luật, nghị quyết có liên quan trực tiếp đến Khánh Hòa.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành ghi nhận, cảm ơn cử tri đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn, nhất là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị phải luôn đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết; đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, rà soát và trả lời thấu đáo từng vấn đề; đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần. Các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tiếp thu những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương để tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.