Sáng 27-11, tại xã Khánh Vĩnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm: Đồng chí Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thanh Ngân - Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các xã: Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 5 xã khu vực Khánh Vĩnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; những điểm mới trong các nội dung sửa đổi, bổ sung của các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Hữu Trí thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri các xã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp, tin tưởng và kỳ vọng những quyết sách quan trọng của Quốc hội sẽ sớm được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời, kiến nghị về việc cần quan tâm rà soát, xem xét, giải quyết các chế độ, chính sách đối với những người từng tham gia nghĩa vụ quốc tế.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.