Sáng 2-10, tại xã Khánh Vĩnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm: Đồng chí Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thanh Ngân - Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 5 xã: Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 5 xã khu vực Khánh Vĩnh.

Quang cảnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri nêu kiến nghị.

Cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị cần quan tâm xét cấp Huân chương Chiến công hạng 3 nhằm ghi nhận thành tích đối với những người tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.

Đồng chí Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Hữu Trí ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin đến cử tri một số chủ trương, quy định của Trung ương về việc xét cấp huân huy chương theo đúng tiêu chuẩn, quy định. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có văn bản đề nghị các cấp, ngành rà soát lại những đối tượng tham gia nghĩa vụ quốc tế chưa được thực hiện chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hữu Trí thông tin về những chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về phát triển tiểu đô thị sinh thái núi rừng ở các xã khu vực Khánh Vĩnh. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, từ đó mới thực hiện kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn. Ngoài ra, các địa phương cần nghiên cứu triển khai chuyển đổi cây trồng có giá trị, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân…