Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 4 xã, phường khu vực Ninh Hòa

Chiều 29-9, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Phùng Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam tiếp xúc cử tri các xã, phường: Đông Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa và Hòa Trí trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cùng dự có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã, phường khu vực Ninh Hòa.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Trần Hòa Nam cùng các đại biểu, cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước thông tin tới cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri các địa phương kiến nghị một số nội dung như: Quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố, cán bộ chi hội người cao tuổi; bổ sung trang thiết bị cho thôn, tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ; sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng thuận tiện hơn cho người dân trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc xóa nhà tạm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tây Ninh Hòa gặp nhiều khó khăn do nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cần có thêm chính sách trợ cấp cho người cao tuổi; sớm đồng bộ số nhà, tên đường trên địa bàn các phường…

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã trả lời, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí đề nghị các xã, phường tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn; xác định thực trạng, nhu cầu về nhà ở, những vướng mắc, từ đó kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết.

Đối với việc thực hiện các dự án đầu tư, các địa phương bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân trong quá trình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện thực hiện để dự án được triển khai bảo đảm tiến độ; kịp thời báo cáo, kiến nghị tỉnh những vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh từ đầu năm đến nay. Trong đó, Khánh Hòa là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao; tiềm năng, dư địa phát triển còn lớn. Đồng chí đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, tổ dân phố dôi dư; đầu tư trang thiết bị cần thiết cho các thôn, tổ dân phố mới; giải quyết dứt điểm các dự án treo, chậm tiến độ nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.