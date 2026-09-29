Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 4 xã, phường khu vực Ninh Hòa

Sáng 29-9, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phùng Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam tiếp xúc cử tri các xã, phường: Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Tân Định trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã, phường khu vực Ninh Hòa.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân như: Quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố và cán bộ chi hội người cao tuổi; đầu tư trang thiết bị, máy móc cho y tế cơ sở; trang bị cơ sở vật chất cần thiết cho các thôn, tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay; có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; có giải pháp ổn định giá nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm...

Đồng chí Trần Hòa Nam cùng các đại biểu, cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước thông tin tới cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân và chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, tổ dân phố; đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành xem xét, giải quyết.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh từ đầu năm đến nay. Đồng thời, ghi nhận và cảm ơn cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, rà soát và trả lời thấu đáo từng vấn đề; chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần. Trong quá trình giải quyết, phải luôn đặt lợi ích chính đáng của cử tri, Nhân dân lên hàng đầu. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.