Ngày 25-11, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các đồng chí: Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã Ninh Sơn, Thuận Nam và Cà Ná.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thuận Nam.

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri xã Thuận Nam quan tâm đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ thôn; việc xây dựng tuyến đường tại thôn Nho Lâm; chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã và tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cử tri xã Ninh Sơn kiến nghị đầu tư, mở rộng Quốc lộ 27B, đoạn từ ngã tư đèn tín hiệu giao thông đến cầu Sông Cái. Cử tri xã Cà Ná đề nghị quan tâm kết nối giao thông từ cảng đến khu dân cư; khắc phục những bất cập tại các nút giao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; bố trí tuyến xe buýt kết nối với trung tâm thành phố và xe cứu thương phục vụ người dân trên địa bàn...

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến của cử tri; đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, chủ động rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng và đời sống dân sinh. Đồng thời, quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.