Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 3 xã khu vực Khánh Sơn

Sáng 2-10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã khu vực Khánh Sơn.

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tới cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri các địa phương kiến nghị các vấn đề như: Quan tâm mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng; có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo việc làm thường xuyên, ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tăng biên chế cấp xã và nghiên cứu số lượng phòng thuộc UBND cấp xã.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh hỗ trợ các địa phương trong kêu gọi, thu hút đầu tư ngoài ngân sách; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng và sạt lở trên tuyến đường đèo Khánh Sơn (ĐT.656); sớm đầu tư tuyến đường Ba Cụm Nam - Phước Thành và phát triển hạ tầng giao thông khu vực Khánh Sơn để tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí thông tin đến cử tri một số chính sách, chế độ đang được Quốc hội xem xét để hỗ trợ cán bộ chính quyền cấp xã.

Đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; mong muốn cử tri thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của các địa phương. Các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, rà soát và trả lời thấu đáo từng vấn đề; chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần. Đối với các kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.