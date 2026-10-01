Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 3 phường khu vực Nha Trang

Sáng 1-10, tại UBND phường Nam Nha Trang, các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Ngân - bác sĩ chuyên khoa cấp II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri 3 phường: Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 3 phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri các phường đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển đô thị. Trong đó, cử tri đề nghị chính quyền quan tâm giải quyết dứt điểm các dự án “treo”, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi chính đáng của người dân; rà soát, chấn chỉnh các khoản thu chưa đúng quy định; tăng mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường quản lý người nước ngoài cư trú, sinh hoạt trên địa bàn.

Một số cử tri đề nghị bố trí quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với định hướng phát triển đô thị, đáp ứng quy mô dân số trong tương lai; tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của người phản ánh. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề về an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường...

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Hữu Trí ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí cũng thông tin đến cử tri một số chủ trương, quy định của Trung ương về xử lý những dự án sai phạm, lãng phí và cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn phản ánh về lĩnh vực đất đai của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí đề nghị chính quyền tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; mong muốn cử tri thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Các địa phương tiếp tục quan tâm công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉnh trang đô thị, khu dân cư; phát động toàn dân tăng cường phát hiện, tố cáo các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái…

Đối với các kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.