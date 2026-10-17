Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào một số dự án luật tại các phiên thảo luận tổ

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công; các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng thời, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra đối với các dự án luật theo chương trình kỳ họp và tiến hành thảo luận tại tổ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 2

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 2

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tham gia thảo luận tại tổ 3, gồm đoàn ĐBQH 3 tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Hải Phòng. Dự phiên thảo luận tại tổ 3 có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH thành phố Hải Phòng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Buổi sáng, các ĐBQH tỉnh tham gia góp ý đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các cơ quan tại địa phương trong việc huy động mạng bưu chính phục vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ duy trì mạng bưu chính công cộng, tính đến đặc thù địa hình, khoảng cách vận chuyển và phát bưu gửi tại các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị quan tâm chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường tại khu vực miền núi, biên giới; phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ đo lường theo khu vực, khuyến khích hoạt động kiểm định lưu động nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, tăng cường hậu kiểm đối với hàng đóng gói sẵn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Tại phiên thảo luận tổ buổi chiều, đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản nhất trí với các dự án luật, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số quy định của dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm bảo đảm tính khả thi, thống nhất với pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn.

Về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đại biểu đánh giá cao quy định cho phép áp dụng chế độ thuế, kế toán đơn giản trong thời hạn 36 tháng. Tuy nhiên, do đặc thù của việc hạch toán, kế toán mang tính ổn định và được xác định theo năm tài chính do vậy việc quy định 36 tháng mà không tính đến năm tài chính dẫn đến có tháng thứ 36 cuối cùng vào thời điểm giữa hoặc đầu năm thì doanh nghiệp lại phải thực hiện chuyển đổi việc áp dụng chế độ kế toán khác trong năm. Để bảo đảm việc chuyển đổi mang tính ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện, đại biểu đề nghị chuyển quy định 36 tháng thành trọn 3 năm kể từ năm bắt đầu chuyển đổi.

Về hỗ trợ chuyển đổi số, đại biểu đề nghị Nhà nước nghiên cứu xây dựng hoặc đặt hàng phần mềm kế toán dùng chung để cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ trong giai đoạn đầu hoạt động, góp phần giảm chi phí tuân thủ, tương tự việc ngành Thuế cung cấp miễn phí các ứng dụng kê khai, nộp thuế điện tử.

Về chính sách thuế, đại biểu đề nghị rà soát quy định về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và chính sách miễn, giảm thuế, bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định tại khoản 2 điều 9 theo hướng doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; trường hợp chưa có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư, nhằm bảo đảm chính sách ưu đãi thực chất, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp sản xuất thường cần thời gian đầu tư trước khi phát sinh thu nhập.