Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và dự án đường cao tốc

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên họp

Trong chương trình, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Góp ý về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, đại biểu Nguyễn Đặng Ân nêu rõ một dự án tu bổ di tích phải trải qua nhiều lần xin ý kiến chủ trương đầu tư, xác nhận tình trạng xuống cấp, thẩm định dự án và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công cả ở trung ương và địa phương. Nếu không phân định rõ nội dung thẩm định chuyên môn di sản với thủ tục đầu tư xây dựng, dễ phát sinh thẩm định lặp lại hoặc không có cơ quan nhận trách nhiệm chủ trì thẩm định.

Do đó, đại biểu đề nghị sửa đổi khoản 1 điều 35 Luật Di sản văn hoá, việc lập, thẩm định nội dung chuyên môn bảo quản tu bổ phục hồi di tích thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa; việc thẩm định, phê duyệt đầu tư và các yêu cầu liên quan thực hiện theo pháp luật đầu tư công và pháp luật có liên quan xây dựng tương ứng. Đồng thời giao cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương thực hiện thẩm định, cho ý kiến đối với di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh; riêng di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt đồng tình thẩm quyền thẩm định chuyên môn của trung ương để bảo vệ yếu tố gốc và giá trị đặc biệt của di sản.

Đối với Luật Du lịch, đại biểu đề nghị quy định cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh là đầu mối thẩm định công nhận khu du lịch cấp tỉnh; việc thành lập hội đồng liên ngành căn cứ vào tính chất, quy mô và yêu cầu phối hợp chuyên ngành của khu du lịch, do UBND cấp tỉnh quyết định.

Đối với Luật Thư viện, Chính phủ cần hướng dẫn cụ thể trách nhiệm phối hợp của thư viện cấp tỉnh với cấp xã, phương thức luân chuyển sách, hỗ trợ nghiệp vụ và sử dụng các thiết chế văn hóa hiện có, tránh hình thành thêm bộ máy không cần thiết.

Đại biểu đề nghị Chính Phủ cần xác định rõ cơ chế đặt hàng, cung cấp phim phục vụ nhiệm vụ chính trị phải phù hợp từng vùng và hỗ trợ nâng cấp thiết bị chiếu phim lưu động; bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của người dân không phụ thuộc vào nơi cư trú khi hoàn thiện Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn.

Đối với chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La, đại biểu Nguyễn Đặng Ân nhất trí cao với tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đại biểu đồng tình về sự cần thiết đầu tư và hình thức đầu tư công đối với 3 dự án.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm phát huy khả năng kết nối tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La và mạng lưới cao tốc quốc gia với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn; cần quan tâm đầu tư đồng bộ các tuyến kết nối, trung tâm logistics và hệ thống dịch vụ vận tải để những tuyến cao tốc thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế của cả vùng.

Theo đại biểu, Chính phủ cần quan tâm đến khả năng cân đối ngân sách của các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn khi xác định trách nhiệm tham gia vốn đầu tư các dự án cao tốc. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, xác định mức vốn địa phương tham gia phù hợp với khả năng cân đối thực tế; đồng thời nghiên cứu tăng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với những địa phương đặc biệt khó khăn như Lai Châu để vừa thực hiện được các công trình giao thông chiến lược, vừa không làm ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư cho những nhu cầu thiết yếu của người dân.