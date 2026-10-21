Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý hoàn thiện các dự án luật về lĩnh vực y tế

Tổ 5 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Cao Bằng, Đà Nẵng do đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh chủ trì.

Các đại biểu tại tổ thống nhất đánh giá, việc sửa đổi 3 dự án luật là rất cần thiết nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế, bảo vệ trẻ em và trợ giúp các đối tượng yếu thế. Đồng thời, việc sửa đổi hướng tới mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tăng cường tính công bằng, minh bạch trong tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.

Bảo đảm tự nguyện thực chất trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Đại biểu Dương Mạc Kiên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Thảo luận về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Mạc Kiên đưa ra 2 kiến nghị trọng tâm: Về quyền hủy đăng ký hiến của người dưới 18 tuổi, đại biểu cho rằng quy định hiện hành bắt buộc người dưới 18 tuổi muốn hủy đăng ký hiến phải có văn bản đồng ý của người đại diện là khá nhạy cảm, nhất là trong các mối quan hệ gia đình phức tạp. Do đó, cần xem xét cho phép người dưới 18 tuổi được tự hủy đăng ký hoặc có sự đồng hành từ cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương để bảo đảm quyền lợi.

Về sự đồng ý thực chất của đồng bào dân tộc thiểu số và người không biết chữ, đại biểu đề xuất bổ sung quy định cụ thể tại Điều 12 và Điều 23, yêu cầu “người hiến hoặc người đại diện không thạo tiếng Việt, người không biết chữ, khuyết tật phải được tư vấn bằng ngôn ngữ, hình thức phù hợp, có người phiên dịch và người làm chứng độc lập ký xác nhận văn bản”. Điều này nhằm thể chế hóa Kết luận số 259/KL-UBTVQH16 ngày 24/9/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm quyền nhân thân và quyền được nói "không" của người dân.

Tăng cường kiểm soát thực chất hoạt động hành nghề y tế và thông tin quảng cáo

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát người hành nghề, minh bạch thông tin điều trị và tăng cường hậu kiểm để bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Đại biểu Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại tổ.

Theo đại biểu, pháp luật hiện hành đã quy định khá rõ về điều kiện hành nghề, hành vi bị nghiêm cấm và quyền của người bệnh. Tuy nhiên, việc kiểm soát hoạt động thực tế, ngăn chặn thông tin chuyên môn sai lệch và quản lý quảng cáo trên môi trường số còn hạn chế. Để khắc phục, đại biểu đề xuất bổ sung cơ chế xác thực người hành nghề theo vị trí, phạm vi chuyên môn; tăng trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong kiểm tra nhân sự, ngăn tình trạng đứng tên hộ, giả danh bác sĩ hoặc giao kỹ thuật y tế cho người không đủ điều kiện.

Cùng với đó, cơ sở khám, chữa bệnh cần giải thích rõ căn cứ chẩn đoán, chỉ định, phương án điều trị, nguy cơ và chi phí dự kiến; bảo đảm người bệnh được tiếp cận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Cần có cơ chế xác minh nhanh phản ánh về dấu hiệu “vẽ bệnh”, chỉ định bất thường, ép buộc sử dụng dịch vụ.

Đối với sản phẩm được quảng cáo có tác dụng chữa bệnh, đại biểu kiến nghị kiểm soát nguồn gốc, thành phần, điều kiện sản xuất và tình trạng pháp lý; xử lý nghiêm hành vi giả danh lương y, mạo nhận bài thuốc gia truyền, cam kết chữa khỏi bệnh không có căn cứ. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quảng cáo và nền tảng phân phối trực tuyến cũng cần được làm rõ.

Đại biểu đề nghị chuyển mạnh từ quản lý chủ yếu bằng cấp phép sang hậu kiểm dựa trên rủi ro, ưu tiên cơ sở có nhiều phản ánh hoặc dấu hiệu trục lợi. Việc xử lý phải gắn với thu hồi khoản thu sai, bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan y tế, công an và các cơ quan liên quan để phát hiện sớm vi phạm; xây dựng kênh thông tin chính thống giúp người dân tra cứu cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép và thuốc được lưu hành. Đại biểu nhấn mạnh, hoàn thiện pháp luật phải đi đôi với thực thi nghiêm minh, kịp thời ngăn chặn vi phạm để bảo vệ sức khỏe, tài sản của người dân.