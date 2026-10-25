Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý hoàn thiện các dự án luật ngày 24/10

Tham gia thảo luận có các đại biểu Quốc hội tỉnh: Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đoàn Thị Lê An, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Chương trình thảo luận gồm 6 dự án luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đại biểu Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu thảo luận tại tổ.

Về yêu cầu chung khi hoàn thiện pháp luật, đại biểu Bế Xuân Trường từng lưu ý các quy định phải rõ ràng, chặt chẽ và thống nhất với những luật có liên quan, tránh chồng chéo khi thực hiện. Trong những phát biểu trước đây, đại biểu cũng quan tâm đến việc xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có chính sách phù hợp cho vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Đoàn Thị Lê An tán thành sự cần thiết ban hành luật, qua đó, tạo điều kiện khai thác những giá trị văn hóa đặc sắc và phát huy tiềm năng sáng tạo. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng chính sách khuyến khích phát triển phải được đặt trong mối quan hệ với pháp luật về đầu tư, đất đai, tài chính, giáo dục, sở hữu trí tuệ và di sản văn hóa.

Đại biểu Đoàn Thị Lê An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Điều đại biểu băn khoăn là quy định tại khoản 5 Điều 3 về nguyên tắc áp dụng pháp luật. Dự thảo cho phép ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách của luật này khi có quy định khác với luật, nghị quyết khác của Quốc hội về phát triển công nghiệp văn hóa. Theo đại biểu, cách quy định như vậy còn rộng, chưa chỉ rõ cơ chế đặc thù nào được áp dụng khác với pháp luật hiện hành. Nếu không làm rõ, có thể nảy sinh cách hiểu khác nhau, nhất là trong quản lý đất đai, lựa chọn nhà đầu tư và sử dụng nguồn lực công.

Đại biểu đề nghị nêu cụ thể ngay trong luật những chính sách được áp dụng theo cơ chế đặc thù, xác định rõ phạm vi, điều kiện thực hiện và không hỗ trợ trùng lặp đối với cùng một nội dung, khoản chi. Cơ quan soạn thảo cũng cần đối chiếu từng chính sách với các luật hiện hành, thay vì quy định ưu tiên áp dụng một cách chung chung. Riêng khoản 6 Điều 17 về lựa chọn nhà đầu tư, đại biểu lưu ý đây là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ.

Với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Sầm Minh Hồ đề cập những khó khăn trong quản lý thực phẩm bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và ứng dụng giao hàng. Theo đại biểu, có trường hợp kinh doanh không có cửa hàng, không có giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khi xảy ra vi phạm hoặc ngộ độc, việc kiểm tra, xác định người chịu trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc vì thế gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia thảo luận.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị quy định bắt buộc định danh điện tử qua VNeID đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm trực tuyến, kể cả bán hàng trên Facebook, TikTok. Các nền tảng số phải có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ sản phẩm vi phạm, thay vì chỉ xử lý khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Đại biểu cũng lưu ý hoạt động giao nhận thực phẩm là một khâu cần được quản lý rõ hơn. Dự thảo nên quy định cụ thể điều kiện bảo quản, vận chuyển và kiểm soát nhiệt độ, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, nhất là tình trạng để lẫn thực phẩm sống với thực phẩm chín.

Đối với hành vi cố ý sử dụng chất độc hại, hóa chất cấm trong chế biến thực phẩm, đại biểu đề nghị tăng mức xử lý, đồng thời nghiên cứu khả năng xử lý hình sự ngay khi phát hiện hành vi nguy hiểm, không phải đợi đến khi xảy ra ngộ độc. Đại biểu còn đề nghị phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong phối hợp kiểm tra, hậu kiểm, giúp phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.