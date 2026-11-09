Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự án luật lĩnh vực y tế

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội

Trong chương trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên họp

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Đặng Ân góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo hiểm y tế.

Đại biểu đồng tình cho phép một số phòng khám vùng khó khăn, biên giới, miền núi bố trí giường lưu tối đa 72 giờ. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung quy định cơ sở chỉ được bố trí giường lưu trong phạm vi chuyên môn được cấp phép, bảo đảm nhân lực trực, trang thiết bị cấp cứu, theo dõi người bệnh và phương án chuyển tuyến; phải chuyển người bệnh khi vượt khả năng chuyên môn.

Đại biểu cũng đề nghị quy định chi tiết tiêu chí xác định trường hợp được tiếp tục lưu người bệnh, trường hợp bắt buộc phải chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có năng lực chuyên môn phù hợp, đặc biệt khi người bệnh có diễn biến bất thường hoặc vượt quá khả năng xử trí của cơ sở nhằm đặt an toàn của người bệnh lên trước.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu tán thành việc luật hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, các sản phẩm này có thể được tháo rời, thay đổi cấu tạo, hình thức hoặc tên gọi, thậm chí được kinh doanh dưới dạng các thiết bị, linh kiện, dung dịch riêng lẻ để né tránh kiểm soát. Đại biểu đề nghị làm rõ cách nhận diện từng bộ phận, sản phẩm lắp ghép; quy định theo bản chất, công dụng và mục đích sử dụng, đồng thời phân biệt với thiết bị, nguyên liệu có mục đích hợp pháp.

Về cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử, tại khoản 9 điều 9, đại biểu đề nghị xác định rõ ranh giới giữa giao dịch hợp pháp của doanh nghiệp và bán lẻ trá hình; yêu cầu xác thực chủ thể, giấy phép, nguồn gốc hàng hóa và khả năng truy xuất giao dịch. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý thương mại điện tử, hải quan, công an và quản lý thị trường. Cần bổ sung ngay tại khoản 9 điều 9 nguyên tắc xác thực tư cách pháp lý của các bên giao dịch, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và lưu trữ thông tin phục vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết. Với địa phương biên giới, nếu không kiểm soát hiệu quả hàng nhập lậu, vận chuyển qua biên giới và giao dịch xuyên biên giới thì thị trường bất hợp pháp vẫn có nguy cơ phát triển.

Đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ xác định sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước và cơ chế điều chỉnh lộ trình. Nếu chỉ giảm sản lượng thuốc lá hợp pháp mà không kiểm soát nhu cầu và nguồn cung bất hợp pháp, có thể làm gia tăng thuốc lá nhập lậu, hàng giả và thất thu ngân sách. Theo đại biểu cần quy định nguyên tắc, xây dựng lộ trình trên cơ sở dữ liệu về tiêu dùng thực tế, sản xuất, nhập khẩu, buôn lậu và tác động của chính sách thuế; có đánh giá, điều chỉnh định kỳ. Mục tiêu cuối cùng phải là giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và tác hại đối với sức khỏe, không chỉ là giảm sản lượng sản xuất hợp pháp.

Đại biểu cho rằng cần hướng dẫn thống nhất phương thức xác minh độ tuổi người mua thuốc lá (đủ 18 tuổi theo quy định của dự án luật), để tạo thuận tiện cho người dân và hộ kinh doanh, không phát sinh thủ tục không cần thiết. Cần rà soát đồng bộ chế tài, thẩm quyền kiểm tra, trách nhiệm của chính quyền địa phương và người quản lý địa điểm cấm hút thuốc. Cùng với xử phạt, cần tăng khả năng tiếp cận tư vấn cai nghiện, truyền thông tại trường học, cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.