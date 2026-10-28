Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự án luật lĩnh vực công thương

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên tắc, phương pháp đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể gắn với việc xác định hành vi và tác động hạn chế cạnh tranh. Qua đó, bảo đảm phân biệt lợi thế cạnh tranh hợp pháp với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tạo cơ sở áp dụng pháp luật khách quan, thống nhất.

Tiếp tục rà soát để bảo đảm quy định về phân cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa gắn với trách nhiệm kiểm tra, xác minh và phối hợp quản lý được triển khai đồng bộ, nhất là cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, phối hợp kiểm tra và xử lý khi phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ. Việc phân cấp phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất, không để phát sinh khoảng trống trách nhiệm hoặc chồng chéo trong quá trình thực hiện trong phân cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa gắn với trách nhiệm kiểm tra, xác minh và phối hợp quản lý.

Đồng thời, đại biểu đề nghị cần làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp nhận, xác minh, thu thập chứng cứ và giải quyết tranh chấp tiêu dùng trong thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến. Người tiêu dùng cần được bảo đảm chỉ phải tìm đến một cơ quan đầu mối để phản ánh, theo dõi quá trình giải quyết, được hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm tính khả thi khi phân cấp nhiệm vụ cho chính quyền địa phương.