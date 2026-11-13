Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Bưu chính (sửa đổi)

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên họp

Tham gia thảo luận ở tổ, đại biểu Đoàn Thu Hà góp ý vào dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành luật trong điều kiện giá nông sản, nguyên liệu và năng lượng biến động mạnh, doanh nghiệp cần công cụ phòng ngừa rủi ro, thay vì chỉ chịu tác động thụ động của thị trường. Theo đại biểu đây là lĩnh vực có đòn bẩy tài chính, giao dịch xuyên biên giới và nguy cơ lan truyền rủi ro. Vì vậy, luật được ban hành phải hỗ trợ nền kinh tế thực và bảo đảm an toàn thị trường.

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận ở tổ

Đại biểu đề nghị bổ sung tại Điều 4 nguyên tắc xác định bản chất giao dịch phái sinh căn cứ vào nghĩa vụ giao nhận, thời hạn thanh toán và mục đích kinh tế thực tế, không chỉ theo tên hợp đồng. Đồng thời tại Điều 32 cần giao Chính phủ quy định tiêu chí, chu kỳ thanh toán của giao dịch giao ngay, bảo đảm thống nhất với Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại.

Để phòng ngừa rủi ro giá hiệu quả, phải có hàng hóa được chuẩn hóa, dữ liệu giá đáng tin cậy, hệ thống kho và chứng thư kho có khả năng kiểm chứng, đại biểu đề nghị cụ thể hóa khoản 5 Điều 5 theo hướng xác định trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn hàng hóa cơ sở, cơ sở dữ liệu giá, hệ thống kho và chứng thư kho điện tử; bổ sung cơ chế đào tạo, tư vấn để hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công cụ phòng ngừa rủi ro. Chính sách phải có đầu mối thực hiện, tránh chỉ dừng ở khuyến khích chung.

Về giao dịch OTC tại Điều 33 và tổ chức trung gian tại Điều 34, đại biểu đề nghị phân biệt giao dịch phòng ngừa rủi ro gắn với hàng hóa cơ sở thực tế và giao dịch mang tính đầu tư, sử dụng đòn bẩy; áp dụng yêu cầu về công bố rủi ro, ký quỹ và báo cáo tương ứng. Giao dịch vượt ngưỡng giá trị hoặc rủi ro, kể cả giao dịch trực tiếp không qua trung gian, cần có nghĩa vụ báo cáo theo tiêu chí do Chính phủ quy định, nhưng không làm phát sinh gánh nặng không cần thiết cho hợp đồng thương mại thông thường. Tại Điều 34, đại biểu đề nghị rà soát quy định cho phép sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ đồng thời kinh doanh dịch vụ môi giới OTC.

Tại Điều 17 và Điều 18, cần bảo đảm tài sản ký quỹ của nhà đầu tư được quản lý tách biệt, quỹ hỗ trợ thanh toán sử dụng đúng thứ tự và giới hạn. Các quy định này cần được thiết kế chặt chẽ ngay từ trong luật, nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, phòng ngừa rủi ro lan truyền và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường hàng hóa phái sinh.

Đại biểu dẫn chứng, đối với địa phương biên giới như Lạng Sơn, nơi có hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, việc phát triển liên thông thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam với thị trường quốc tế có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại Điều 37 đến Điều 39 đề nghị quy định rõ điều kiện đối tác liên thông, chia sẻ dữ liệu, phối hợp xử lý mất khả năng thanh toán và trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư trong nước. Đối với Điều 51 đề nghị quy định chặt chẽ căn cứ, thẩm quyền, thời hạn và cơ chế kiểm soát việc áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp như tạm ngừng giao dịch, tăng mức ký quỹ hoặc đóng vị thế bắt buộc, bảo đảm phù hợp với mức độ rủi ro và pháp luật có liên quan, tránh ảnh hưởng không cần thiết đến quyền lợi của nhà đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự án luật theo nguyên tắc phát triển thị trường nhưng không khuyến khích đầu cơ thiếu kiểm soát; hội nhập nhưng không đánh đổi an ninh tài chính; đơn giản thủ tục cho hoạt động thương mại thực chất nhưng quản lý chặt các giao dịch có rủi ro cao.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Đặng Ân góp ý về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và hiện đại hóa hoạt động bưu chính.

Đại biểu cho rằng cần quan tâm hơn đến chi phí vận hành mạng lưới bưu chính công cộng tại miền núi, biên giới. Đồng thời nghiên cứu bổ sung tại khoản 3 Điều 30 nguyên tắc xác định cơ chế hỗ trợ phù hợp với đặc thù địa bàn, bao gồm cả chi phí duy trì các tuyến vận chuyển thiết yếu phục vụ bưu chính công ích. Đồng thời giao Chính phủ quy định định mức, phương thức hỗ trợ cụ thể, bảo đảm không trùng lặp với các khoản kinh phí đã được thanh toán theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh bình đẳng trong cung cấp dịch vụ bưu chính trên nền tảng số. Việc kết nối, tích hợp dịch vụ phải bảo đảm minh bạch, không áp đặt các điều kiện bất hợp lý nhằm hạn chế cạnh tranh; đồng thời bảo vệ quyền lựa chọn doanh nghiệp chuyển phát của người sử dụng theo quy định của pháp luật. Việc bổ sung cần bảo đảm thống nhất với Luật Cạnh tranh và pháp luật về thương mại điện tử, tránh tạo thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Theo đại biểu, cần bổ sung tại Điều 8 quy định cấm giả mạo, sử dụng trái phép dấu hiệu nhận diện phương tiện bưu chính nhằm trục lợi hoặc hưởng điều kiện lưu thông không đúng quy định. Đồng thời quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng dấu hiệu nhận diện phương tiện bưu chính, bảo đảm thống nhất với pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ uy tín ngành bưu chính và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.