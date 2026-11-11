Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên họp

Tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật, nhằm khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, chuyển mạnh sang quản lý theo chuỗi, dựa trên nguy cơ và tăng cường hậu kiểm.

Đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Từ thực tiễn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại địa phương, đại biểu đề nghị nghiên cứu hoàn thiện khoản 2 điều 51 theo hướng không sử dụng kết quả phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm để tự động thay đổi đối tượng cấp phép, công bố sản phẩm nhưng phải có cơ chế rà soát, kiến nghị điều chỉnh các tiêu chí quản lý khi có căn cứ khoa học xác đáng. Đồng thời, bổ sung tại khoản 2 điều 53 cơ chế cho phép cơ quan có thẩm quyền áp dụng kịp thời biện pháp kiểm soát cần thiết đối với nguy cơ mới phát sinh, không phải chờ hoàn thành toàn bộ lộ trình phân tích nguy cơ.

Theo đại biểu, quy định bắt buộc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến (các bếp ăn online) phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử sẽ phát sinh nhiều vướng mắc. Thực tế hiện nay, phần lớn các cơ sở "bếp ăn trực tuyến" quy mô nhỏ lẻ đang vận hành tại nhà riêng, trong ngõ sâu hoặc căn hộ chung cư, hoàn toàn không có mặt tiền hay biển hiệu vật lý. Quy định như trên làm cho các cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ dịch vụ này khó thực hiện hoặc tìm cách đối phó.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa đổi điểm b khoản 2 điều 36 theo hướng, cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi giao hàng trực tuyến này thay thế ảnh mặt tiền bằng ảnh giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, kèm bản cam kết an toàn thực phẩm có định vị địa chỉ thực tế và số điện thoại đã được xác thực. Từ đó ràng buộc trách nhiệm pháp lý của cơ sở, không quản lý bằng các tiêu chí hình thức như bức ảnh mặt tiền hay biển hiệu vật lý.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Tại phiên thảo luận tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản thống nhất với các quy định về tổ chức thực hiện, nhất là việc bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân, hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chính sách đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho đến khi có quy định mới.