Theo kế hoạch của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, sẽ có 2 đoàn thực hiện tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Đoàn thứ nhất do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Siu Hương phụ trách chung, đoàn thứ hai Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Lý Tiết Hạnh phụ trách chung.

Cụ thể, ngày 25-11, đoàn thứ nhất tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa xã Chơ Long (8 giờ), với sự tham dự của lãnh đạo và cử tri xã Kông Chro; chiều cùng ngày (14 giờ), tiếp xúc cử tri tại Hội trường Đảng ủy xã Ya Hội, có lãnh đạo và cử tri phường An Bình cùng tham dự.

Sáng 26-11 (8 giờ), đoàn tiếp xúc cử tri tại Nhà Văn hóa - Thể thao xã Gào, có lãnh đạo và cử tri phường Diên Hồng tham dự.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sẽ chia thành 2 đoàn để tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Đoàn thứ hai tổ chức tiếp xúc cử tri sáng 25-11 (8 giờ) tại Hội trường UBND xã Bình Khê; chiều cùng ngày (14 giờ) tại Hội trường UBND phường An Nhơn Nam. Ngày 26-11, đoàn tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Hoài Nhơn Đông (8 giờ) và Hội trường UBND xã Phù Mỹ Đông (14 giờ).

Tại các hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; những nội dung được Quốc hội thảo luận, quyết định, thông qua tại kỳ họp; kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tại các lần tiếp xúc trước.

Đồng thời, lắng nghe cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề quan tâm đến đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. Đại diện lãnh đạo địa phương, các sở, ngành và đơn vị chức năng sẽ giải trình, tiếp thu, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri.