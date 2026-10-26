Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tích cực thảo luận, góp ý hoàn thiện các dự thảo luật

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ ĐO LƯỜNG ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tại phiên họp toàn thể ở hội trường cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xoay quanh công tác quản lý đo lường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tính khả thi trong việc phân cấp quản lý.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát phương tiện đo ngay từ khâu phê duyệt mẫu, vật liệu chế tạo đến khi đưa vào vận hành (như công tơ điện, đồng hồ nước), đại biểu Phạm Văn Hòa đề xuất phương thức kiểm tra cần linh hoạt, có thể so sánh đối chiếu với các phương tiện chuẩn đã kiểm định để tối ưu hóa chi phí và hiệu quả.

Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người như y tế, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, đại biểu kiến nghị bắt buộc phải chỉ định kiểm định nghiêm ngặt. Công nghệ và phương tiện đo ở các lĩnh vực này phải đạt độ chính xác tuyệt đối để bảo vệ an toàn cho người dân.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận tại hội trường.

Đại biểu đề nghị các quy định phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, kết cấu phương tiện đo chặt chẽ nhằm ngăn ngừa triệt để các hành vi can thiệp, tác động làm sai lệch kết quả đo lường.

Đối với hàng hóa đóng gói sẵn - mặt hàng thiết yếu hàng ngày của người dân, việc kiểm tra định lượng và công bố chất lượng bên trong là đặc biệt quan trọng. Đại biểu nhấn mạnh doanh nghiệp phải minh bạch, rõ ràng trên bao bì: khối lượng tịnh ghi 1 kg thì thực tế phải đủ đúng 1 kg; thành phần, hàm lượng bên trong phải đúng như công bố. Điều này giúp tránh tình trạng người tiêu dùng mua hàng không đúng với thông tin ban đầu, gây tranh chấp, khiếu nại phức tạp.

Bày tỏ băn khoăn về chủ trương phân cấp quản lý đo lường xuống cấp xã, đại biểu chỉ ra rằng nếu cấp xã không có nhân lực chuyên môn, thiếu trang thiết bị kỹ thuật và kinh phí thì khó đảm đương nổi việc kiểm soát hàng hóa tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Dù vậy, nếu dồn toàn bộ thẩm quyền lên cấp sở thì địa bàn quá rộng, không thể bao quát hết.

Vì vậy, đại biểu kiến nghị nếu thực hiện phân cấp cho cơ sở thì bắt buộc phải đào tạo cán bộ chuyên trách và đầu tư điều kiện kỹ thuật đi kèm để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong thực tiễn.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

Tại phiên thảo luận Tổ 10, đóng góp ý kiến cho dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Võ Thị Hoài Ngọc, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng việc nâng Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia lên thành Luật là hết sức cần thiết. Điều này sẽ tạo lập cơ chế pháp lý đầy đủ, vững chắc để bảo vệ các công trình thiết yếu trước các nguy cơ phá hoại, khủng bố, gián điệp, tấn công mạng, sự cố kỹ thuật và các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.

Quang cảnh thảo luận tại tổ.

Đại biểu đồng tình cao với thiết kế của dự thảo luật khi phân loại công trình thành 3 nhóm: nhóm công trình trọng điểm về an ninh quốc gia; nhóm công trình an ninh, khu an ninh; và nhóm công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia. Cách phân chia này rất phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đưa công trình vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (tại Điều 7 và các điều khoản liên quan) là bước đi cần thiết nhằm tạo sự rõ ràng, minh bạch, khắc phục triệt để các bất cập mà Pháp lệnh năm 2007 chưa bao quát được.

Dự thảo cũng xác định rõ các tiêu chí phân loại khác nhau đối với từng loại hình công trình, làm cơ sở xây dựng cơ chế phân cấp quản lý phù hợp.

Đại biểu Võ Thị Hoài Ngọc phát biểu thảo luận tại tổ.

Góp ý về quy định hợp tác quốc tế trong dự thảo luật, đại biểu Võ Thị Hoài Ngọc nhận định: Dự thảo mới chỉ dừng lại ở việc quy định chung về nguyên tắc và nội dung thì chưa bao quát hết. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định về phương thức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo hướng dẫn chiếu cụ thể đến pháp luật chuyên ngành có liên quan để việc áp dụng trên thực tế được chặt chẽ, cụ thể hơn.

Cũng tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp còn tham gia đóng góp ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.