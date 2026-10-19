Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận về Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Tại buổi thảo luận, các ĐBQH đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc lấy ý kiến rộng rãi và tiếp thu, giải trình đầy đủ đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Các đại biểu cho rằng, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; đồng thời, bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc.

Quang cảnh thảo luận Tổ.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; việc áp dụng hình phạt tử hình, chính sách khoan hồng; xử lý hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự; phân định trách nhiệm giữa cá nhân và pháp nhân thương mại; nâng cao hiệu quả thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đại biểu Nguyễn Tân Cương phát biểu thảo luận.

Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tân Cương, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị bảo đảm sự đồng bộ với pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có cơ sở xử lý hành vi trốn tránh ngay từ những khâu đầu của quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Đại biểu cũng lưu ý việc phân định các hành vi phạm tội phải rõ ràng, bảo đảm hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả gây ra.

Đối với hành vi mua bán người nhằm lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, đại biểu đề nghị nghiên cứu tách nội dung này để xem xét trong quy định về tội mua bán bộ phận cơ thể người, với khung hình phạt, tình tiết tăng nặng phù hợp.

Đại biểu lưu ý hành vi này có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên cần phân định rõ để xử lý tương xứng.

Đại biểu Huỳnh Văn Ngon phát biểu thảo luận.

Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), liên quan đến tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đại biểu Huỳnh Văn Ngon, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đồng tình với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý xử lý hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng trong thực hiện nghĩa vụ.

Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ hướng sửa đổi trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động.

Đại biểu lưu ý, cùng với yêu cầu tháo gỡ rào cản, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch, cần có cơ chế ngăn ngừa việc lợi dụng pháp nhân để phạm tội.

Thực tế có trường hợp sử dụng công ty bình phong, doanh nghiệp sân sau, chuỗi pháp nhân trung gian, người đứng tên hộ, nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc nền tảng số để che giấu chủ thể hưởng lợi, hợp thức hóa dòng tiền và phân tán trách nhiệm.

Đại biểu Võ Thị Hoài Ngọc phát biểu thảo luận.

Đại biểu Võ Thị Hoài Ngọc, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, quan tâm đến việc làm rõ các điều kiện áp dụng chính sách khoan hồng, bảo đảm thống nhất trong thực hiện.

Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, đại biểu đề nghị phân biệt hành vi thuộc trách nhiệm của pháp nhân với hành vi cá nhân lợi dụng danh nghĩa pháp nhân. Đồng thời, cần có tiêu chí xử lý trường hợp cá nhân vượt thẩm quyền, làm trái chỉ đạo hoặc che giấu hành vi vi phạm đối với pháp nhân, bảo đảm xác định đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, qua đó xử lý đúng chủ thể, đúng tính chất vi phạm.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Đối với Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu quan tâm đến phạm vi thẩm quyền, thời hạn xử lý, tiêu chuẩn và chất lượng đội ngũ điều tra viên; nguồn lực thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên.

Các ý kiến đề nghị việc điều chỉnh thẩm quyền và thời hạn điều tra ban đầu phải phù hợp với phạm vi nhiệm vụ, bảo đảm xử lý kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ điều tra và chuyển giao vụ án đúng thẩm quyền.

Các đại biểu cũng trao đổi về yêu cầu tuân thủ pháp luật, kiểm soát trách nhiệm trong hoạt động điều tra, xét xử.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Quan tâm đến điều kiện thực hiện ở cơ sở, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, về tiêu chuẩn điều tra viên, đề nghị nghiên cứu mở rộng nguồn tuyển chọn đối với người tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với những lĩnh vực có tính đặc thù, nhất là công nghệ cao, an ninh mạng và các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu.

Việc mở rộng phải gắn với yêu cầu thực tế; người được tuyển chọn vẫn phải được đào tạo nghiệp vụ điều tra và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trước khi được xem xét bổ nhiệm.

Quang cảnh thảo luận Tổ.

Về phân công, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ điều tra ở cấp xã, đại biểu cơ bản đồng tình với hướng của dự thảo. Tuy nhiên, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với bổ sung nhân lực, bởi Công an cấp xã đang thực hiện nhiều công việc, trong khi lực lượng điều tra viên còn hạn chế. Cần quan tâm bố trí đủ cán bộ có năng lực, tiêu chuẩn để bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ…

Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng rõ trách nhiệm, phù hợp thực tiễn, bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.