Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận nhiều nội dung về lao động và an sinh xã hội

GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Góp ý vào dự thảo sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Nguyễn Tân Cương, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, tại điểm b khoản 4 Điều 1 dự thảo luật đang quy định tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Quy định này hoàn toàn đúng và phù hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dân sự bên ngoài xã hội, nhưng lại không phù hợp đối với lực lượng Quân đội và Công an.

"Chúng ta không thể thuê các doanh nghiệp dịch vụ bên ngoài vào để huấn luyện công tác an toàn lao động trong Lực lượng vũ trang được. Bởi vì, trong Quân đội và Công an, mỗi lực lượng được biên chế các loại vũ khí, trang bị chuyên dùng rất khác nhau, nên quy trình bảo đảm an toàn cũng mang tính đặc thù cao và khác biệt hoàn toàn; không thể áp dụng một quy trình đào tạo chung của xã hội vào đây. Đồng thời, công tác này còn gắn liền với các yêu cầu bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước"- đại biểu phân tích.

Thảo luận tại Tổ.

Đồng thời, đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng: “Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật”. Phải bổ sung đối tượng “đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang” để các đơn vị tự tổ chức huấn luyện cho lực lượng của mình.

Tương tự, tại khoản 6 Điều 1, đại biểu cũng đề nghị bổ sung nội dung đặc thù này cho Lực lượng vũ trang.

Đại biểu Nguyễn Tân Cương phát biểu thảo luận.

Góp ý cho dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), đại biểu Lê Trung Quân, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, trong dự thảo sửa đổi lần này, quy định về việc thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho năm tiếp theo đã thể hiện sự cập nhật tiến bộ và xác định thời gian sớm hơn.

Tuy nhiên, để giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh; đồng thời, người lao động cũng chủ động sắp xếp được kế hoạch, lịch trình cá nhân trong các dịp nghỉ lễ, đại biểu đề xuất về mốc thời gian công bố lịch nghỉ lễ, tết: Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc đẩy thời hạn này lên sớm hơn.

Cụ thể, nên quy định cơ quan có thẩm quyền thông báo phương án nghỉ lễ, tết của năm tiếp theo trước ngày 30-6 của năm hiện tại. Với mốc thời gian thông báo trước tối thiểu 6 tháng, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ có đủ thời gian để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bố trí nguồn lực, bảo đảm tính dài hạn, ổn định và đồng bộ cao hơn.

Đại biểu Lê Trung Quân phát biểu thảo luận.

Về tầm nhìn xa hơn, đề nghị cần có thời gian nghiên cứu, xem xét để luật hóa các phương án và nguyên tắc hoán đổi ngày nghỉ đã được Quốc hội cho ý kiến. Trong định hướng hoàn thiện luật dài hạn, chúng ta nên xác lập rõ ràng các bộ nguyên tắc cứng: Khi lịch nghỉ lễ rơi vào các tình huống cụ thể (như có ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ, ngày nghỉ trùng ngày cuối tuần...) và đáp ứng đủ các nguyên tắc hoán đổi đã định trước thì cơ chế đó sẽ tự động được áp dụng, không cần phải xem xét, lấy ý kiến, trình phê duyệt từng đợt hằng năm như hiện nay. Qua đó, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí hành chính của cơ quan quản lý và giúp toàn xã hội hoàn toàn chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ

Cho ý kiến đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, đại biểu Trịnh Thị Mùi, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, góp ý: Về sửa đổi Điều 30 (Quản lý nhà nước về hoạt động Chữ thập đỏ) Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, đại biểu cho rằng, trong vài năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động hết sức hiệu quả, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái và củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân.

Về cơ quan đầu mối quản lý nhà nước, đại biểu đề nghị giữ nguyên Bộ Nội vụ, không chuyển sang Bộ Y tế.

Đại biểu Trịnh Thị Mùi phát biểu thảo luận.

Theo phân tích của đại biểu, cơ quan quản lý nhà nước có vai trò kiến tạo cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý để quản lý xã hội. Còn các tổ chức hội lại có phương thức vận hành rất mở, linh hoạt, gần dân và dễ dàng đi sâu vào từng người dân.

Nếu chuyển cơ quan quản lý nhà nước sang Bộ Y tế sẽ nảy sinh rất nhiều bất cập. Bộ Y tế với chức năng của mình khó có thể bao quát, tổ chức và phát huy hết các phong trào vận động toàn dân mang tính xã hội hóa sâu rộng.

Nếu không bám sát đúng bản chất công tác quần chúng, rất dễ dẫn đến tình trạng các hoạt động từ thiện phát sinh tự phát, thiếu định hướng và kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp cho xã hội.

Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Xã hội, giữ nguyên quy định của luật hiện hành, tiếp tục giao Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động Chữ thập đỏ.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu thảo luận.

Đồng quan điểm trên, đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị giữ nguyên quy định Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động Chữ thập đỏ; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế, trách nhiệm phối hợp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và UBND các cấp.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng kiến nghị, quy định rõ căn cứ pháp lý để kế thừa, nâng cấp và phát triển Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ thành Quỹ Nhân đạo Việt Nam (không thành lập 2 quỹ song song, bảo đảm không gián đoạn các cam kết/chương trình hỗ trợ đang triển khai).

Đồng thời, thể chế hóa rõ ràng vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối nguồn lực nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; phân định rành mạch giữa điều phối nguồn lực nhân đạo với thẩm quyền quản lý nhà nước và chỉ huy chuyên ngành...

Quang cảnh thảo luận Tổ.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bình đẳng giới, Luật Lưu trữ, Luật Việc làm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.