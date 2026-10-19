Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận, góp ý 3 dự án luật (sửa đổi)

Quang cảnh thảo luận tại Tổ.

Các ý kiến tập trung vào việc bảo đảm tính thống nhất, khả thi của các quy định; tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

Đối với Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào việc nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của người tham gia đấu giá và hiệu quả quản lý hoạt động đấu giá.

Đại biểu Nguyễn Văn Mười phát biểu thảo luận.

Góp ý cho dự án này, đại biểu Nguyễn Văn Mười, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị bổ sung quy định tại Điều 41 về trách nhiệm lưu trữ hồ sơ khi doanh nghiệp đấu giá chấm dứt hoạt động, trong khi thời hạn lưu trữ tối thiểu 5 năm chưa kết thúc.

Theo đại biểu, hồ sơ đấu giá, nhất là đối với tài sản công, tài sản thi hành án và tài sản bảo đảm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết những vấn đề phát sinh sau đấu giá. Vì vậy, cần quy định rõ trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản hồ sơ khi doanh nghiệp đấu giá chấm dứt hoạt động.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cũng đề nghị làm rõ các khoản tiền bảo đảm trong hoạt động đấu giá, đồng thời có chế tài đủ sức răn đe đối với trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ, gây tốn kém và ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đấu giá.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Về Dự án Luật Luật sư (sửa đổi), các đại biểu quan tâm đến tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, chất lượng đội ngũ luật sư và sự thống nhất với pháp luật tố tụng. Các ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi hoạt động, trách nhiệm nghề nghiệp, điều kiện tham gia của những đối tượng có chuyên môn phù hợp; rà soát quy định về hoạt động thẩm định pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, bảo đảm thống nhất với pháp luật liên quan và thuận lợi trong thực hiện.

ĐẶT QUYỀN LỢI VÀ SỰ AN TOÀN CỦA TRẺ EM LÊN HÀNG ĐẦU

Cho ý kiến đối với Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến việc bảo đảm cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình an toàn, phù hợp; đồng thời, hoàn thiện cơ chế theo dõi, hỗ trợ sau khi nhận nuôi và giải quyết những vấn đề phát sinh khi chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, nuôi con nuôi là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhưng cũng rất phức tạp; bởi nhiều trẻ em được nhận làm con nuôi có hoàn cảnh đặc biệt, từng trải qua tổn thương, mất mát, nhất là sau thiên tai, dịch bệnh.

Theo đại biểu, việc sửa đổi luật cần phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về quyền trẻ em, bảo đảm đồng bộ với Luật Trẻ em và pháp luật có liên quan; đồng thời, quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ quyền trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Góp ý Điều 2 về mục đích nuôi con nuôi, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đề nghị bổ sung yêu cầu trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình không chỉ an toàn, ổn định, bền vững, mà còn văn minh, tiến bộ và hạnh phúc.

Theo đại biểu, những yếu tố này có ý nghĩa quan trọng đối với cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình và môi trường sống, phát triển của trẻ.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu tán thành quan điểm trong báo cáo thẩm tra về việc không quy định lại hành vi phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi do đã được điều chỉnh tại Luật Hôn nhân và Gia đình.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới trong nuôi con nuôi, nhằm ngăn ngừa việc lựa chọn, đối xử với trẻ dựa trên định kiến giới.

Đại biểu cũng nhấn mạnh việc lắng nghe nguyện vọng của trẻ khi lựa chọn người nhận nuôi, phòng ngừa phân biệt đối xử và nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng phát biểu thảo luận.

Góp ý Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi, bên cạnh điều kiện phải hơn con nuôi ít nhất 20 tuổi.

Theo đại biểu, người nhận nuôi ở độ tuổi quá cao, chẳng hạn 70 - 80 tuổi, có thể gặp khó khăn trong việc bảo đảm sức khỏe và khả năng chăm sóc, bảo vệ quyền lợi lâu dài cho trẻ.

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị xem xét, hướng dẫn cụ thể về quyền và nghĩa vụ trong trường hợp hai người cùng giới chung sống và cùng nuôi dưỡng trẻ.

Theo đại biểu, pháp luật Việt Nam chưa công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới, trong khi thực tế có những trường hợp cả hai cùng tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng con nuôi. Vì vậy, cần nghiên cứu quy định phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền lợi của trẻ em.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ phát biểu thảo luận.

Góp ý cho dự án luật này, đại biểu Đoàn Hùng Vũ, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị bổ sung tại khoản 1 Điều 13 đối tượng trẻ em có cha mẹ ruột không đủ điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tự nguyện cho người khác nhận làm con nuôi.

Đại biểu cho rằng, đây là nhu cầu thực tế cần được xem xét điều chỉnh; việc phòng ngừa mua bán trẻ em phải được thực hiện thông qua các quy định cụ thể và cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Đại biểu đồng thời đề nghị quan tâm quyền lợi chính đáng của cha mẹ nuôi, nghiên cứu trách nhiệm hỗ trợ và những hệ quả pháp lý khi quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt.

Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân, bảo đảm các quy định sau khi ban hành thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.