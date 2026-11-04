Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: Nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực tiễn đóng góp vào các dự án luật

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu Đoàn Đồng Tháp đóng góp nhiều góc nhìn sâu sắc, gắn chặt với thực tiễn đời sống, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người trong an ninh dữ liệu và đề xuất các giải pháp khả thi trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT AN NINH DỮ LIỆU

Góp ý dự án Luật An ninh dữ liệu tại hội trường, đại biểu Đoàn Hùng Vũ, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ sự tán thành cao đối với sự cần thiết ban hành Luật An ninh dữ liệu và cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo.

Đại biểu đánh giá cao cách tiếp cận quản lý theo cấp độ rủi ro, các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của dữ liệu.

Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác, đại biểu chỉ ra rằng, rất nhiều sự cố an ninh thông tin không bắt nguồn từ giải pháp kỹ thuật yếu kém, mà xuất phát từ yếu tố con người. Đó có thể là một tài khoản bị lộ mật khẩu, tài khoản có mật khẩu đơn giản dễ bị dò quét, quản trị viên được cấp quyền quá rộng, cán bộ sao chép dữ liệu ra ngoài hoặc nhân viên của bên thứ ba không được giám sát chặt chẽ.

Từ nhận định "công nghệ có thể thay đổi liên tục nhưng con người vẫn luôn là mắt xích đầu tiên và cũng là mắt xích cuối cùng", đại biểu Đoàn Hùng Vũ kiến nghị siết chặt quy định về nhân sự phụ trách an ninh dữ liệu cấp độ 5. Theo khoản 2 Điều 24 của dự thảo, lực lượng bảo vệ an ninh dữ liệu trong cơ quan nhà nước được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách để không làm phát sinh tổ chức biên chế mới.

Đồng tình với chủ trương tinh gọn, đại biểu đề xuất cần xem lại đối với dữ liệu cấp độ 5 - hệ thống liên quan trực tiếp đến vấn đề sống còn của đất nước.

Đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 2, Điều 24: Nhân sự phụ trách an ninh dữ liệu tại hệ thống cấp độ 5 bắt buộc phải là nhân sự chuyên trách, có trình độ và chứng chỉ chuyên môn phù hợp về an ninh thông tin.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ phát biểu.

Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định chủ quản dữ liệu cấp độ 5 có trách nhiệm tổ chức đào tạo, sát hạch toàn bộ người tham gia xử lý, khai thác dữ liệu. Những cá nhân chưa đạt yêu cầu sát hạch tuyệt đối không được giao quyền truy cập dữ liệu.

Bên cạnh đó, cần tổ chức diễn tập bảo vệ dữ liệu định kỳ hằng năm, bao gồm cả tình huống ứng phó sự cố do điểm yếu hệ thống và sự cố do yếu tố con người.

Quy định về nhân lực của bên thứ ba cung cấp dịch vụ an ninh dữ liệu, đại biểu cho rằng tại Điều 18 đã quy định khá chặt chẽ về trách nhiệm của bên cung cấp như giám sát truy cập từ xa, thu hồi quyền ngay khi có sự cố, nhưng chưa đề cập đến cá nhân thuộc bên cung cấp trực tiếp tiếp cận dữ liệu.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định buộc các bên cung cấp dịch vụ phải lập danh sách nhân sự được phép tiếp cận dữ liệu của khách hàng, cung cấp cho chủ quản dữ liệu khi có yêu cầu. Các nhân sự này phải ký cam kết bảo mật cá nhân và chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật.

Nhấn mạnh người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và người có thu nhập thấp là những nhóm dễ bị tổn thương nhất khi hệ thống gặp sự cố, đại biểu đề nghị bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 22: Việc thông báo sự cố phải thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đồng thời có hình thức hỗ trợ người khuyết tật và sử dụng ngôn ngữ dân tộc ở những nơi cần thiết.

GÓP Ý 2 DỰ THẢO LUẬT

Tham gia thảo luận đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, thảo luận xoay quanh một số nội dung còn có những ý kiến khác nhau.

Đại biểu Phạm Văn Hòa bày tỏ sự đồng tình với việc nâng mức phạt tiền để tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc nâng thời hiệu xử phạt lên 3 năm.

Theo đại biểu, với sự hỗ trợ của hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật hiện đại, việc kéo dài thời gian xử phạt có thể khiến người dân vi phạm nhiều lần mà không hay biết, dẫn đến số tiền phạt tích lũy quá lớn, gây khó khăn cho người dân khi chấp hành.

Về các hình thức xử phạt và thủ tục xử phạt, đại biểu kiến nghị nên nhân rộng hình thức xử phạt phục vụ cộng đồng thay vì chỉ nặng về phạt tiền, nhất là đối với các lỗi vi phạm giao thông tại cấp xã, phường. Hình thức này vừa mang tính giáo dục, thuyết phục cao, vừa tạo sự lan tỏa và răn đe thiết thực tại khu dân cư.

Đại biểu cũng đồng tình với quy định xử phạt không lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm nhỏ có hình ảnh camera ghi hình rõ ràng để giảm tải thủ tục hành chính và phòng ngừa tiêu cực.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu.

Ngoài ra, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử như: Đề nghị làm rõ đối tượng áp dụng và quản lý hiệu quả hoạt động xuyên biên giới; cân nhắc kỹ lưỡng về đối tượng định danh điện tử phi vật chất và lĩnh vực mật; tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và đồng bộ mã định danh.

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết về chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân thu thập sai lệch thông tin mã định danh làm ảnh hưởng đến đời tư, bí mật riêng tư của tổ chức và cá nhân.

Các ý kiến đóng góp trách nhiệm, sát hợp với thực tiễn đời sống của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tiếp tục góp phần hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của người dân khi luật đi vào cuộc sống.