Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm tại nghị trường

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Các ý kiến nhận thấy, nội dung của dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; cơ bản bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Tham gia thảo luận tại hội trường đối với dự án luật này, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đồng tình với quy định tại Điều 39 của dự thảo Luật và việc giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra của tỉnh phân công một số nhiệm vụ (ngoài nhiệm vụ trong dự thảo Luật) có quy định: Cơ quan điều tra của Công an tỉnh có thể phân công tiến hành tố tụng để giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm hoặc khởi tố, điều tra những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng trong thời gian có tính chất đơn giản và đặc biệt là những địa bàn liên quan với nhau cũng như những chứng cứ cụ thể, rõ ràng trong việc xảy ra trên địa bàn thì giao trách nhiệm cho Cơ quan điều tra.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, việc giao thẩm quyền điều tra ban đầu, giải quyết nguồn tin về tội phạm cho Trưởng/Phó Công an xã kiêm Điều tra viên là "rất hợp tình, hợp lý" và phù hợp với thực tế hiện nay.

Theo đại biểu, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở, địa bàn cấp xã cách xa cấp tỉnh (có nơi cách cả trăm cây số). Và hiện nay tỉnh chỉ có mỗi Cơ quan điều tra. Nếu có tin báo tội phạm hay vụ việc ít nghiêm trọng, nghiêm trọng mà cứ đợi lực lượng cấp tỉnh xuống thì sự việc đã trôi qua, không đảm bảo tính kịp thời.

Đề cập về tiêu chuẩn của Điều tra viên, đại biểu Phạm Văn Hòa bày tỏ đồng tình và đánh giá cao Bộ Công an đã tiếp thu, mở rộng tiêu chuẩn tuyển chọn Điều tra viên. Đại biểu cho rằng, ngoài các trường đại học thuộc khối ngành an ninh, cảnh sát và luật, việc mở rộng thêm các chuyên ngành đại học khác đáp ứng yêu cầu thực tế tuyển dụng của Bộ Công an là rất phù hợp.

Tuy nhiên, đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định “thời gian làm công tác pháp luật”, về định mức thời gian cụ thể cho tiêu chuẩn này vì dự thảo hiện chưa làm rõ “thời gian làm công tác pháp luật” là bao lâu.

“Nếu đã quy định tiêu chuẩn là có thời gian làm công tác pháp luật thì bắt buộc phải ấn định rõ ràng mốc thời gian cụ thể (ví dụ: mấy năm), tránh quy định chung chung. Còn nếu không có thời gian cụ thể thì không nên đưa vào tiêu chuẩn, bởi nếu chỉ làm vài ngày, mười ngày hay một tháng cũng được tính là đã làm công tác pháp luật thì rất khó để đánh giá và chuẩn hóa”- đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm. Vì vậy, đại biểu đề nghị Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng để điều chỉnh quy định này cho chặt chẽ và phù hợp hơn trong thực tiễn.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cũng tham gia đóng góp một số ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự. Đại biểu thống nhất ý kiến của Ban soạn thảo về việc mở rộng phạm vi trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm về chuẩn bị phạm tội. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thêm một số tội danh có tính chất rất nguy hiểm cho xã hội. Ví dụ như tội danh mua bán người, tội danh mua bán người dưới 16 tuổi, tội cướp biển, cướp tài sản, tội chuẩn bị cướp máy bay. Đây là những tội nguy hiểm cho xã hội nên đề nghị Ban soạn thảo có nghiên cứu về nội dung này để quy định phù hợp.

Về nội dung tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Đại biểu đề xuất Ban soạn thảo nên cân nhắc việc đề xuất bỏ tử hình tội mua bán trái phép chất ma túy khi mà tình hình tội phạm về ma túy tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Đại biểu cho rằng đối với tội mua bán chất ma túy mà có số lượng lớn, có tổ chức và chủ mưu thì tội này là phải giữ lại; còn mua bán có số lượng nhỏ có thể giảm hình phạt tử hình…

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ luật có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân nên cần bảo đảm tính thống nhất với các luật liên quan, đồng thời hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng...