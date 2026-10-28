Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực cho các dự án luật

KIẾN NGHỊ QUẢN LÝ CHẶT HÀNG ĐỘC QUYỀN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Thảo luận tại hội trường đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cơ bản tán thành về quy định Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại đối với một số danh mục. Đại biểu cho rằng điều này nhằm điều tiết giá cả thị trường và quản lý vĩ mô các mặt hàng thiết yếu, không để tư nhân thâu tóm.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần công khai minh bạch các danh mục này trên Cổng thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, đồng thời cần cân nhắc kỹ việc công khai đối với các mặt hàng đặc thù thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

Liên quan đến các mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước độc quyền, đại biểu cho rằng cần có chính sách khuyến mại, giảm giá hợp lý trong từng thời điểm để hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm tốt hơn.

Đối với Luật Quản lý ngoại thương, đại biểu Phạm Văn Hòa lưu ý cần quy định chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất, đặc biệt là đối với các mặt hàng phế liệu, phế phẩm. Thực tế thời gian qua cho thấy, nếu quản lý lỏng lẻo, hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển sẽ gây áp lực lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như đời sống của người dân. Do đó, việc tạm nhập, tái xuất bắt buộc phải có giấy phép và kiểm soát an toàn tuyệt đối.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là khu vực nông thôn, đại biểu phản ánh thực tế cử tri bức xúc về tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Khi người dân sử dụng hết mới phát hiện không hiệu quả, lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhưng quy định hiện hành lại yêu cầu phải còn mẫu lưu, hàng hóa tồn đọng mới đủ điều kiện kiểm định.

Từ thực tế này, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể, linh hoạt và thấu đáo hơn để tháo gỡ khó khăn, bảo vệ thiết thực quyền lợi chính đáng cho người nông dân.

THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

Thảo luận tại hội trường đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xuất phát từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Đại biểu cho rằng, các quy định về nhà ở cần gắn liền với bối cảnh biến đổi khí hậu, sụt lún, sạt lở gia tăng, nhằm thể chế hóa Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng, chống thiên tai tại khu vực ĐBSCL giai đoạn 2026 - 2035. Từ thực tiễn đó, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo đưa kịch bản biến đổi khí hậu và dữ liệu phân vùng rủi ro thiên tai, sụt lún, sạt lở trở thành căn cứ bắt buộc khi xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đồng thời bổ sung mục tiêu phát triển nhà ở an toàn, định hướng di dời dân cư khỏi vùng rủi ro cao.

Bên cạnh các dự án lớn, đại biểu cho rằng chính sách thích ứng cần đi vào chiều sâu đối với nhà ở riêng lẻ của cá nhân tại khu vực nông thôn, ven sông, kênh rạch, đòi hỏi phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và phù hợp với đặc điểm địa chất, thủy văn, vùng miền.

Đồng thời, cần xây dựng một khung quốc gia đủ mạnh về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhà ở, trong đó có yêu cầu bảo đảm an toàn và thích ứng với điều kiện tự nhiên, thiên tai, biến đổi khí hậu và các rủi ro đặc thù theo vùng miền. Thực tiễn thời gian qua diễn ra một tồn tại mang tính hệ thống chính là một số quy định chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa các vùng miền, trong khi việc ban hành quy chuẩn địa phương còn hạn chế. Vì vậy, không thể giao toàn bộ bài toán này cho từng địa phương tự xử lý, mà cần một khung quốc gia đủ mạnh cho phép cụ thể hóa theo điều kiện tự nhiên của từng vùng.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

Đặc biệt, đại biểu kiến nghị hình thành cơ chế dữ liệu chuyên ngành về rủi ro thiên tai, địa chất, thủy văn kết nối trực tiếp với việc hoạch định chiến lược và chương trình phát triển nhà ở. Mặt khác, cần mở rộng chính sách nhà ở tái định cư, kịp thời bổ sung nhóm hộ gia đình, cá nhân phải di dời khẩn cấp do thiên tai, sạt lở (dù không thuộc diện thu hồi đất làm công trình) vào diện được hỗ trợ nhà ở xã hội và tái định cư, qua đó bảo đảm an sinh và ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, sau phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức tổng hợp đầy đủ ý kiến của các ĐBQH gửi Chính phủ và các cơ quan có liên quan để nghiên cứu tiếp thu và báo cáo lại các ĐBQH.

Về phía Bộ Xây dựng, khẩn trương tham mưu với Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật, báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.