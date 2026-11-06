Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp góp ý sâu sát các dự án luật về tài nguyên và môi trường

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều phát biểu trọng tâm, sát thực tiễn. Các ý kiến đóng góp tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, bảo vệ tài nguyên biển và hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

GÓP Ý LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Góp ý dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác quản lý không gian biển, bố trí nguồn lực điều tra cơ bản và kiểm soát ô nhiễm từ đất liền.

Về phân cấp, phân quyền quản lý không gian biển, đại biểu chỉ ra rằng, điểm d khoản 2 Điều 22 dự thảo Luật quy định nguyên tắc phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực tương xứng. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết thi hành Luật năm 2015 cho thấy nhân lực quản lý biển tại địa phương còn rất mỏng, cấp xã có biển hầu như chưa có cán bộ chuyên trách. Do đó, cần bổ sung nguyên tắc đánh giá năng lực, bảo đảm nhân lực chuyên môn, kinh phí, trang thiết bị và cơ chế hỗ trợ kỹ thuật từ cấp trên cho cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn phát biểu thảo luận.

Về tạo lập quỹ không gian biển tại khoản 2 Điều 45: Báo cáo tổng kết thi hành Luật năm 2015 cho thấy, công tác điều tra cơ bản tài nguyên biển còn hạn chế, năm 2025 diện tích vùng biển được điều tra mới đạt khoảng 38,7%. Một trong những nguyên nhân là khó khăn về kinh phí và nguồn lực thực hiện. Tại khoản 2 Điều 45 dự thảo Luật quy định Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách theo từng thời kỳ để thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá, xác định các khu vực biển nhằm tạo lập quỹ không gian biển.

Đại biểu cho rằng, quy định này còn khá chung chung, chưa tạo được cơ chế đột phá để khắc phục tồn tại, hạn chế. Mặt khác, Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định chủ trương ưu tiên đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về biển.

Đại biểu đề nghị bỏ cụm từ "theo từng thời kỳ" tại khoản 2 Điều 45, thay vào đó cần ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước trong kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn và hằng năm để đảm bảo tính liên tục, tạo cơ chế đột phá cho công tác tạo lập quỹ không gian biển.

Về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất liền (Điều 56), đại biểu Nguyễn Minh Sơn bày tỏ nhất trí với hướng tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu vực sông - biển. Tuy nhiên, khoản 7 và khoản 8 Điều 56 vẫn chưa làm rõ trách nhiệm phối hợp, điều phối và xử lý ô nhiễm liên vùng, liên tỉnh.

Đại biểu phân tích, thực tế thời gian qua cho thấy, nguồn ô nhiễm có thể phát sinh ở địa phương này nhưng theo dòng chảy lan sang địa phương khác rồi mới đổ ra biển. Nếu chỉ giao trách nhiệm cho từng địa phương trong phạm vi địa giới hành chính đơn thuần thì sẽ rất khó kiểm soát toàn diện và dễ nảy sinh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo làm rõ trách nhiệm của địa phương nơi phát sinh nguồn ô nhiễm, địa phương chịu ảnh hưởng và cơ quan quản lý lưu vực sông; đồng thời, xác định cụ thể cơ quan đầu mối điều phối, cơ chế chia sẻ thông tin quan trắc, cảnh báo và phối hợp xử lý.

Ngoài ra, cần bổ sung cơ chế kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm từ từng lưu vực sông ra biển gắn liền với khả năng chịu tải của cửa sông và vùng tiếp nhận.

GÓP Ý LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tham gia thảo luận đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn từ quá trình tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến quy định đối với đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đại biểu đồng tình với quy định trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung về việc ĐTM đối với các dự án.

Tuy nhiên, từ thực tế sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp, đại biểu đề nghị đưa vào diện bắt buộc phải lập ĐTM đối với các dự án khai thác cát, sỏi ở lòng sông và ven biển nhằm đánh giá nguy cơ cản trở dòng chảy và gây sạt lở. Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bên trong khu công nghiệp, khu chế xuất có nguy cơ xả thải lớn cũng phải thực hiện ĐTM trước khi triển khai.

Liên quan đến quy định về đăng ký môi trường, đại biểu cho rằng việc phân cấp cho cơ quan cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường giúp giảm thủ tục hành chính, nhưng năng lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế. Do đó, luật cần quy định rạch ròi thẩm quyền giữa cấp xã, cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tránh giao việc quá sức cho địa phương và phải có cơ chế phối hợp liên thông chặt chẽ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Cho ý kiến các vấn đề liên quan đến rác thải sinh hoạt, đại biểu cho rằng cần chính sách ưu đãi đột phá cho nhà máy xử lý rác thải. Mục tiêu mỗi tỉnh, thành phố phải có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2030 là rất đúng đắn. Dù vậy, thực tế kêu gọi xã hội hóa đang rất khó khăn do chi phí đầu tư lớn mà hiệu quả kinh tế thấp.

Đại biểu kiến nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thỏa đáng ngoài ưu đãi đất đai, bao gồm nguồn vốn vay ưu đãi và miễn giảm thuế để thu hút nhà đầu tư.

Buổi sáng cùng ngày, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cũng đã tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)…