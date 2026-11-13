Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp góp nhiều ý thiết thực hoàn thiện khung pháp lý về kế toán, kiểm toán, bưu chính

GÓP Ý LUẬT KẾ TOÁN VÀ LUẬT KIỂM TOÁN (SỬA ĐỔI)

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự đồng tình cao với nhiều nội dung đổi mới, đồng thời nhấn mạnh việc cần thiết phải quy định chặt chẽ hơn đối với chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kế toán.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, thời gian qua, nghề kế toán đóng vai trò quan trọng trong cả khu vực công và tư. Tuy nhiên, do những áp lực khác nhau, đôi khi người làm kế toán chưa thể giữ được tính độc lập, dẫn đến sai sót hoặc vi phạm pháp luật. Do đó, đại biểu đề nghị cần quy định rạch ròi, minh bạch các hành vi bị nghiêm cấm đối với cá nhân, hộ gia đình và tổ chức hành nghề dịch vụ kế toán để họ "không dám, không muốn làm sai lệch". Đặc biệt, đối với các trường hợp cố tình che giấu số liệu, trốn thuế theo yêu cầu bên ngoài, cần nghiên cứu quy định mức độ xử lý nghiêm khắc hơn, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận tại hội trường.

Bên cạnh đó, đại biểu cơ bản thống nhất với việc bỏ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giảm thủ tục hành chính theo tinh thần của Luật Đầu tư. Song, đại biểu lưu ý cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác hậu kiểm, yêu cầu các tổ chức, cá nhân hành nghề phải thông báo, đăng ký đầy đủ tiêu chuẩn, bằng cấp để tránh tình trạng hành nghề tự phát, thiếu chuyên môn, gây ra những hệ lụy đáng tiếc.

Liên quan đến chủ thể cung cấp dịch vụ kế toán, đại biểu đề nghị tách bạch rõ ràng giữa "cá nhân độc lập hành nghề kế toán" và "cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán" để tránh sự mơ hồ, trùng lắp trong khái niệm. Đồng thời, đại biểu kiến nghị nên mở rộng đối tượng được phép hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán cho cả hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể và nâng cao thu nhập cho người lao động.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT BƯU CHÍNH (SỬA ĐỔI)

Góp ý đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đề xuất bổ sung các quy định nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động cho các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu thảo luận tại hội trường.

Đại biểu dẫn chứng Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-7-2026 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2156 của Chính phủ về việc tạo mọi điều kiện cho các hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội. Từ thực tiễn còn bất cập, đại biểu kiến nghị bổ sung các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào phạm vi được sử dụng dịch vụ bưu chính KT1; đồng thời Nhà nước đảm bảo kinh phí sử dụng dịch vụ này trên mạng bưu chính công cộng đối với các văn bản, tài liệu phục vụ trực tiếp nhiệm vụ được giao...

Tham gia góp ý vào dự án luật này, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tập trung làm rõ một số nhóm vấn đề về dịch vụ bưu chính công ích, dữ liệu bưu chính, quy định thử nghiệm có kiểm soát và bưu chính xanh. Qua đó đưa ra những kiến nghị rất cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho ngành bưu chính trong giai đoạn mới:

Về dịch vụ bưu chính công ích (Điều 30): Đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo cần bổ sung nguyên tắc cốt lõi: Nhà nước phải có trách nhiệm bù đắp các chi phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ công ích. Riêng tại khoản 5 (về nội dung giao cho Chính phủ), đại biểu đề nghị cần quy định rõ phương pháp xác định chi phí, định mức hỗ trợ cụ thể cùng cơ chế điều chỉnh linh hoạt, tránh tình trạng áp dụng chung chung, gây khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn phát biểu thảo luận tại hội trường.

Về dữ liệu bưu chính: Góp ý Điều 39 quy định doanh nghiệp kết nối, cung cấp dữ liệu theo yêu cầu và phương thức của cơ quan nhà nước, đại biểu cho rằng quy định như vậy vẫn chưa đủ để hình thành một phương thức quản lý hiện đại. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần quy định rõ trách nhiệm cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu định kỳ hoặc theo thời gian thực; cần xác định cụ thể từng nhóm dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối kỹ thuật, cũng như quyền và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, khai thác dữ liệu, đi đôi với việc bảo đảm bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và an toàn dữ liệu cá nhân của người dân.

Về quy định thử nghiệm có kiểm soát (Điều 41): Nhận định Điều 41 hiện mới chỉ dừng lại ở việc xác định lĩnh vực thử nghiệm và dẫn chiếu sang pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đại biểu Nguyễn Minh Sơn kiến nghị cần thiết phải quy định trực tiếp các nguyên tắc ngay trong dự thảo luật. Cụ thể bao gồm: Điều kiện lựa chọn doanh nghiệp và công nghệ tham gia thử nghiệm; thẩm quyền quyết định; phạm vi, thời hạn và giới hạn rủi ro; trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi xảy ra sự cố; cũng như cơ chế đánh giá để quyết định mở rộng hay chấm dứt thử nghiệm. Đặc biệt, cần thiết kế cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ để tránh tình trạng mô hình được phép thử nghiệm trong lĩnh vực bưu chính nhưng lại vướng các rào cản pháp lý ở lĩnh vực quản lý khác.

Về chính sách phát triển "bưu chính xanh": Nhằm bắt kịp xu hướng phát triển bền vững, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một khoản riêng tại Điều 4 hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về chính sách phát triển bưu chính xanh. Trong đó, cần làm rõ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi hoạt động từ vận chuyển, chia chọn, giao nhận cho đến khâu đóng gói bưu gửi; đồng thời có các chính sách khuyến khích, ưu đãi thiết thực về đầu tư công nghệ, phương tiện và hạ tầng xanh.

* Cuối buổi chiều Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Tổ 10 gồm Đoàn ĐBQH 2 tỉnh Đồng Tháp và Nghệ An tiếp tục thảo luận góp ý nhiều ý kiến đối với nội dung này.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu thảo luận tổ.

Về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, đa số ĐBQH tỉnh Đồng Tháp thống nhất cao với sự cần thiết ban hành luật nhằm bảo vệ đầu ra cho nông sản, đồng thời đề nghị bổ sung ưu tiên cho các mặt hàng nông sản chủ lực, sản lượng lớn; làm rõ nguồn dữ liệu và phương pháp xác định giá tham chiếu, giá thanh toán nhằm hạn chế rủi ro thao túng.

Quang cảnh thảo luận tại tổ.

Về dự án Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cũng cơ bản tán thành việc hợp nhất hai luật, đồng thời kiến nghị cần bổ sung đánh giá tác động ngân sách và các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, nguồn vốn để phát triển công nghiệp tàu biển và hạ tầng giao thông; xem xét lại quy định về thủ tục xin ý kiến khi quy hoạch cảng sông cũng như phương án bàn giao, hoàn trả hạ tầng sau khi hết thời hạn sử dụng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.