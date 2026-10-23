Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp góp nhiều ý kiến vào Luật Đấu thầu và Luật Thuế thu nhập cá nhân

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

Góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tân Cương, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Đấu thầu lần này đã được thiết kế hết sức linh hoạt nhằm kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài trong thực tiễn đầu tư, đưa nguồn vốn sớm đi vào đời sống kinh tế - xã hội.

Về mở rộng, luật hóa các trường hợp chỉ định thầu để giải quyết tình huống cấp bách, đại biểu cho rằng, dự thảo luật đã cụ thể hóa nhiều trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu, đây là hướng tiếp cận rất thực tiễn.

"Chúng ta đã có bài học kinh nghiệm sâu sắc từ đại dịch Covid-19: Nguồn kinh phí có sẵn nhưng do quy định đầu tư công bắt buộc phải qua quy trình đấu thầu mất rất nhiều thời gian, trong khi việc mua sắm vắc-xin, sinh phẩm y tế đòi hỏi phải đặc biệt cấp bách.

Việc sửa đổi luật lần này cho phép cơ chế chỉ định thầu linh hoạt gắn với tỷ lệ tiết kiệm, giảm giá vừa giải quyết nhanh chóng tình huống cấp bách, vừa bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm ngân sách nhà nước"- đại biểu Nguyễn Tân Cương phân tích.

Đại biểu Nguyễn Tân Cương phát biểu thảo luận.

Bên cạnh đó, đối với công tác lập quy hoạch cấp tỉnh - vốn là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn rất cao nhưng số lượng đơn vị tư vấn đủ năng lực trên thị trường chỉ có một vài đơn vị. Việc quy định cho phép áp dụng chỉ định thầu là hoàn toàn hợp lý, tháo gỡ điểm nghẽn lớn cho các địa phương.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ phát biểu thảo luận.

Góp ý kiến cho dự thảo luật này, đại biểu Đoàn Hùng Vũ, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng để bịt lỗ hổng pháp lý, bảo vệ tính lành mạnh của môi trường đấu thầu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà thầu chân chính, đề xuất: Tại khoản 2 Điều 14, dự thảo Luật Đấu thầu bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm: “Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong hoạt động đấu thầu nhằm trục lợi bất chính.” Đồng thời, kiến nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính thật nghiêm khắc và cấm tham gia hoạt động đấu thầu có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, kiến nghị để trục lợi.

GÓP Ý LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (SỬA ĐỔI)

Góp ý đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Dương Trung Ý, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, có ý kiến liên quan đến nâng mức giảm trừ gia cảnh và cơ chế điều chỉnh linh hoạt theo biến động giá cả.

Đại biểu cho rằng, dự thảo luật hiện đang đề xuất mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm) và đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng (khoảng 74,4 triệu đồng/năm).

Qua nghiên cứu thực tiễn mức sống và mặt bằng giá cả sinh hoạt hiện nay, đại biểu cho rằng, định mức này vẫn còn khá thấp, chưa thực sự tương xứng với chi phí thực tế của người lao động, nhất là tại các khu vực đô thị.

Do đó, kiến nghị Quốc hội xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 15,5 triệu đồng lên 18 triệu đồng/tháng (hoặc cao hơn); đồng thời, nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 6,2 triệu đồng lên mức 8 triệu đồng/tháng để bảo đảm mức sống trung bình cho người lao động.

Đại biểu Dương Trung Ý phát biểu thảo luận.

Mặt khác, các đạo luật về thuế thường có chu kỳ áp dụng ổn định từ 5 năm trở lên, trong khi chỉ số giá tiêu dùng và chi phí sinh hoạt lại biến động liên tục hằng năm. Do vậy, đại biểu đề nghị trong luật cần quy định cơ chế điều chỉnh định kỳ rõ ràng (ví dụ định kỳ 2 năm một lần) dựa trên biến động của chỉ số giá cả để kịp thời điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, tránh tình trạng quy định bị lạc hậu so với đời sống kinh tế - xã hội.

Về bổ sung cơ chế giảm trừ có giới hạn trần đối với các khoản chi phí thiết yếu đặc biệt (chi phí y tế), đại biểu cho biết, trong thực tế, nhiều gia đình có người phụ thuộc (cha mẹ già yếu, con nhỏ) mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày khiến chi phí khám, chữa bệnh phát sinh trong năm là rất lớn, có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, vượt xa mức giảm trừ cố định (hiện chỉ khoảng 74,4 triệu đồng/năm theo dự thảo).

Để bảo đảm tính nhân văn và công bằng của chính sách thuế, đại biểu đề nghị luật cần bổ sung quy định cho phép khấu trừ chi phí y tế thực tế phát sinh của người phụ thuộc (có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp).

Để bảo đảm nguồn thu ngân sách và tránh lợi dụng, có thể khống chế bằng một mức trần giảm trừ tối đa hợp lý trong năm (ví dụ khống chế mức trần không quá 300 triệu đồng hoặc 400 triệu đồng/năm đối với chi phí y tế hợp lệ).

Đối với biểu thuế thu nhập cá nhân hiện hành và dự thảo, các bước nhảy thuế suất còn khá rộng và dốc (từ 5%, 10% nhảy lên 20%, 30%). Đại biểu đề nghị cần nghiên cứu thiết kế biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng chia nhỏ các bậc thuế (như 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%) nhằm tạo sự chuyển tiếp hài hòa, giảm áp lực tăng thuế đột ngột cho người nộp thuế.

GÓP Ý LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM NGÂN SÁCH CHO QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

Góp ý đối với Luật Ngân sách nhà nước và công tác bảo đảm ngân sách cho quốc phòng, quân sự địa phương, liên quan đến ý nghĩa chiến lược của công tác huấn luyện, diễn tập, đại biểu Nguyễn Tân Cương cho biết, công tác huấn luyện, diễn tập có ý nghĩa chiến lược.

Đại biểu Nguyễn Tân Cương cho biết, thực tiễn từ các cuộc xung đột quân sự trên thế giới và khu vực cho thấy, nếu Lực lượng vũ trang không được huấn luyện thường xuyên, bài bản thì khi có tình huống xảy ra sẽ rất lúng túng, bị động.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc diễn tập lớn; tuy có tốn kém ngân sách nhưng là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xử lý thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và chế độ.

Vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách thỏa đáng cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ.

Ngoài ra, đại biểu còn góp ý kiến đối với một số vấn đề liên quan đến kinh phí bảo đảm huấn luyện dân quân tự vệ và công cụ hỗ trợ; Đề án Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự và thao trường huấn luyện; quản lý ngân sách chi thường xuyên và chất lượng lập dự toán…

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý đối về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp