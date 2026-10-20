Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đóng góp ý kiến hoàn thiện nhiều dự án luật quan trọng

Tại Tổ 10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 2 tỉnh Đồng Tháp và Nghệ An có nhiều ý kiến thảo luận góp ý đối với các nội dung trên.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC

Tại buổi thảo luận, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất giữa các dự thảo luật, nghị quyết, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và thiết kế cơ chế giám sát đủ chặt chẽ để các quy định có thể thực hiện hiệu quả ngay khi được ban hành.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận tại Tổ.

Góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị làm rõ lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ.

Theo đại biểu, việc xác định giá thành cần được kiểm toán, giám sát độc lập, minh bạch; tránh đưa các chi phí đầu tư, quản lý kém hiệu quả vào giá điện để người sử dụng phải gánh chịu.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu định mức điện sinh hoạt ở bậc đầu phù hợp hơn với nhu cầu thực tế; phân định rõ chính sách hỗ trợ an sinh xã hội với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.

Việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cần trực tiếp, đúng đối tượng và rõ nguồn lực thực hiện. Các cơ chế đặc thù cho ngành Điện cũng phải được rà soát kỹ, nhất là nội dung liên quan đến ngân sách và sự thống nhất với pháp luật chuyên ngành.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận tại Tổ.

Đối với phát triển nguồn điện mới, đại biểu Phạm Văn Hòa lưu ý, phải đồng bộ giữa nguồn phát, lưới truyền tải và khả năng điều độ, tránh tình trạng nhà máy đã hoàn thành nhưng không giải tỏa được công suất.

Việc phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ cần được quản lý hết sức chặt chẽ về an toàn; điện gió ngoài khơi phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo và an toàn luồng tuyến hàng hải.

Đại biểu Hoàng Thị Thơ, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị xác định rõ đối tượng, tiêu chí, điều kiện và mức hỗ trợ tiền điện đối với khách hàng đặc thù. Cùng với hoàn thiện cơ chế giá điện công khai, minh bạch và có lộ trình phù hợp, cần chủ động giải thích các yếu tố cấu thành giá để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ.

Đại biểu cũng kiến nghị tạo hành lang pháp lý ổn định cho điện mặt trời mái nhà và các nguồn năng lượng tái tạo; đơn giản hóa thủ tục đối với dự án quy mô nhỏ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn.

Trong thời gian vừa qua, tại nhiều nơi, tình trạng nguồn điện không ổn định, mất điện diễn ra khá thường xuyên.

Đại biểu đề nghị dự thảo luật cần bổ sung các quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về trách nhiệm của các đơn vị điện lực trong việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đáp ứng kịp thời các yêu cầu chính đáng của khách hàng.

Đại biểu Hoàng Thị Thơ phát biểu thảo luận.

Đại biểu đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa giá điện theo giờ và biểu giá bậc thang; cho phép khách hàng lựa chọn trong giai đoạn thí điểm, chuyển tiếp.

Trước khi áp dụng, đơn vị điện lực cần cung cấp bảng so sánh tiền điện theo dữ liệu thực tế của từng hộ, có thể tính thử và thông báo kết quả để người dân hiểu cách tính, chủ động điều chỉnh.

Về tiết kiệm điện, đại biểu Nguyễn Thị Thúy Lam, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị người tham gia được hưởng lợi ích tương xứng với đóng góp có thể đo lường, kiểm chứng.

Cần ghi nhận cả việc giảm tổng điện năng tiêu thụ và chuyển thời gian sử dụng ra ngoài giờ cao điểm; nghiên cứu hỗ trợ thiết bị tiết kiệm điện, cảnh báo tiêu thụ bất thường và giúp hộ thu nhập thấp đổi mới thiết bị hiệu suất cao.

GÓP Ý NHIỀU DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI

Đối với nhóm luật về văn hóa, thể thao và du lịch, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị tiếp tục nhận diện, tháo gỡ những điểm nghẽn để du lịch phát huy vai trò trong tăng trưởng kinh tế. Việc mở rộng thị trường, ứng dụng nền tảng số phải đi cùng trách nhiệm về chất lượng dịch vụ và bảo vệ khách hàng.

Theo đại biểu, đại lý du lịch trực tuyến không thể chỉ xác thực giấy phép của cơ sở cung cấp dịch vụ. Khi quảng bá, bán sản phẩm và hưởng lợi từ giao dịch, đại lý phải có trách nhiệm kiểm chứng chất lượng, cùng chịu trách nhiệm khi dịch vụ thực tế không đúng nội dung đã giới thiệu.

Đại biểu đề nghị bổ sung hành vi nghiêm cấm cung cấp thông tin, quảng cáo sai lệch về điểm đến, danh lam thắng cảnh, văn hóa, lịch sử; bởi những thông tin bị thêu dệt vừa làm sai lệch giá trị bản địa, vừa làm suy giảm niềm tin của du khách.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm phát biểu thảo luận.

Một nội dung được đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đặc biệt quan tâm là bảo vệ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trong hoạt động du lịch.

Đại biểu đề nghị có quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền học tập, vui chơi, nghỉ ngơi và tham gia hoạt động văn hóa phù hợp với lứa tuổi. Phát triển kinh tế du lịch phải song hành với bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Góp ý đối với Luật Du lịch, đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đồng tình với hướng phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục theo dự thảo. Tuy nhiên, cần cơ chế phối hợp để các đoàn kiểm tra có nội dung giao thoa không trùng lặp và không tốn thời gian, nguồn lực của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu thảo luận.

Góp ý đối với Luật Di sản văn hóa, dự thảo cho phép lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với di tích chưa có quy hoạch nhưng đã xuống cấp và đáp ứng điều kiện luật định.

Đại biểu thống nhất với quy định này vì tạo cơ sở pháp lý để địa phương chủ động bảo vệ kịp thời các di tích đang xuống cấp, tránh tình trạng phải chờ lập quy hoạch trong khi di tích tiếp tục hư hỏng, có nguy cơ mất đi những giá trị lịch sử, văn hóa không thể phục hồi.

Tuy nhiên, cần làm rõ phạm vi dự án gắn với tình trạng xuống cấp đã được xác nhận, tránh cách hiểu quá rộng, đồng thời vẫn cho phép thực hiện các hạng mục kỹ thuật cần thiết để bảo vệ di tích.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung vào cuối điểm b khoản 1 Điều 35 nội dung: “Đối với trường hợp di tích chưa được lập quy hoạch, phạm vi dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi phải căn cứ vào tình trạng xuống cấp đã được xác nhận và yêu cầu bảo vệ di tích; bảo đảm thực hiện các hạng mục cần thiết để khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo vệ an toàn và gìn giữ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích”.

Việc bổ sung nhằm làm rõ phạm vi áp dụng cơ chế ngoại lệ khi chưa có quy hoạch, bảo đảm tu bổ đúng yêu cầu bảo tồn, không làm phát sinh thủ tục xác nhận mới...

Quang cảnh thảo luận tại Tổ.

Góp ý các nội dung đối với Luật Thương mại và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị tăng vai trò của chính quyền cấp xã trong hỗ trợ thương lượng, hòa giải tranh chấp giữa người mua với tổ chức, cá nhân kinh doanh, giúp giải quyết kịp thời vấn đề từ cơ sở.

Quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cần rõ ràng; thông tin về nhãn mác, thành phần, thời hạn sử dụng phải minh bạch để người dân có căn cứ nhận biết, lựa chọn và bảo vệ quyền lợi.

Đối với quản lý ngoại thương, đại biểu đề nghị kiểm soát chặt hoạt động tạm nhập, tái xuất, nhất là những mặt hàng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến nguồn gen, giống cây trồng, vật nuôi.

Danh mục hàng hóa được phép thực hiện cần cụ thể, công khai, gắn với trách nhiệm kiểm tra từ cửa khẩu và tạo cơ sở để cơ quan dân cử giám sát.