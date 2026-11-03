Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đóng góp nhiều ý kiến về Luật Đấu giá tài sản và Luật Điện lực (sửa đổi)

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (SỬA ĐỔI)

Góp ý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, quan tâm góp ý về tiêu chuẩn hành nghề đấu giá viên quy định trong dự thảo luật, đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với việc mở rộng đối tượng không chỉ là cử nhân luật mà người tốt nghiệp các bậc đại học khác cũng có thể tham gia và được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá viên.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu.

Đại biểu phân tích, thực tiễn hiện nay cho thấy nguồn nhân lực đấu giá viên rất khan hiếm, khi đấu giá viên nghỉ hưu thì rất khó tìm người thay thế. Việc mở rộng quy định này sẽ tạo nguồn bổ sung lớn cho các trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp, thu hút thêm nhiều đấu giá viên giỏi, có chuyên môn sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý đối với những đối tượng không phải cử nhân luật, cần thiết phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ đấu giá chuyên sâu.

Bên cạnh đó, liên quan đến quy định hành nghề của viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Viên chức và Luật Cán bộ, công chức.

Đối với ý kiến cho rằng, mỗi đấu giá viên chỉ được hành nghề ở một tổ chức đấu giá, đại biểu nhận định quy định này chỉ nên áp dụng đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêng với những người hành nghề tự do không phải là cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu đề nghị nên tạo cơ chế linh hoạt, cho phép họ được hành nghề ở nhiều trung tâm, tổ chức đấu giá khác nhau nếu được sự đồng thuận của cơ quan quản lý.

Theo đại biểu, nếu bó hẹp một đấu giá viên chỉ được tham gia tại trung tâm của một tỉnh - nơi mà mỗi tháng chỉ diễn ra một vài cuộc đấu giá - sẽ không đảm bảo đời sống cho người hành nghề.

Về vấn đề tiền đặt trước đối với tài sản đấu giá, dự thảo luật hiện hành quy định khung từ 5% - 20% đối với tất cả các loại tài sản. Dự thảo luật mới quy định đối với bất động sản (đất đai và khoáng sản) thì tiền đặt trước từ 20% - 50%.

Đánh giá cao sự cần thiết của quy định này, song đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, mức khung tối đa lên tới 50% là quá cao. Đại biểu dẫn chứng, với tài sản trị giá 10 tỷ đồng, mức đặt trước kịch khung 50% lên tới 5 tỷ đồng sẽ tạo ra rào cản lớn, gây khó khăn cho những người có nhu cầu thực nhưng hạn chế về nguồn vốn.

Việc quy định tiền đặt trước quá cao sẽ làm hạn chế số lượng người tham gia, từ đó dễ nảy sinh tiêu cực như thông đồng, bắt tay "dìm giá" hoặc chia sẻ lợi ích không lành mạnh. Do đó, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu điều chỉnh lại mức tỷ lệ cho phù hợp với từng loại hình tài sản để thu hút đông đảo đối tượng tham gia, đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch…

Đại biểu Hoàng Thị Thơ phát biểu.

Cũng tại phiên thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Hoàng Thị Thơ, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đưa ra 3 nhóm kiến nghị quan trọng nhằm bảo đảm tính cạnh tranh thực chất và chống thất thoát tài sản nhà nước.

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm về thông tin và giám định tài sản (Điều 8): Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình trạng pháp lý, hiện trạng cũng như các yếu tố tác động đến giá trị tài sản đấu giá.

Đồng thời, cần thiết lập cơ chế giám định và kiểm tra độc lập khi có căn cứ cho thấy thông tin hoặc giá khởi điểm có dấu hiệu bất thường, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng cố ý làm sai lệch giá trị tài sản gây thất thoát.

Thứ hai, tăng cường cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin quản lý nhà nước (Điều 9): Nhằm kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, đại biểu kiến nghị xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các cơ quan chức năng như đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và đăng ký đất đai.

Việc này giúp làm rõ các mối quan hệ sở hữu, mức độ kiểm soát doanh nghiệp và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, qua đó kịp thời phát hiện những trường hợp dùng nhiều "tấm bình phong" pháp nhân hoặc cá nhân độc lập nhưng thực chất do một nhóm chủ thể chi phối nhằm thao túng phiên đấu giá.

Thứ ba, quy định các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10), đại biểu chỉ ra thực tiễn các hành vi thông đồng, thao túng ngày càng tinh vi thông qua các công ty liên kết, người thân trong gia đình, người đại diện hoặc các giao dịch giả tạo hợp pháp hóa.

Từ đó, đại biểu Hoàng Thị Thơ đề nghị bổ sung vào Điều 10 quy định nghiêm cấm các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trung gian nhằm tạo lập hồ sơ, thỏa thuận giả tạo để che giấu quan hệ lợi ích, tạo cạnh tranh giả tạo hoặc làm sai lệch kết quả đấu giá.

Bên cạnh đó, đại biểu nhấn mạnh cần quy định rõ trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá và người có tài sản trong việc phát hiện, chuyển cơ quan chức năng xử lý các dấu hiệu thao túng, bảo đảm mỗi cuộc đấu giá đều phản ánh đúng giá trị thị trường và tính cạnh tranh minh bạch.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐIỆN LỰC (SỬA ĐỔI)

Cũng trong phiên thảo luận chiều 3-11 góp ý đối với dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), đại biểu Đoàn Hùng Vũ, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực và cơ bản thống nhất với nội dung theo Tờ trình của Chính phủ.

Đồng thời đại biểu cũng tập trung đóng góp 3 nhóm ý kiến trọng tâm, bám sát định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và mục tiêu giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050:

Thứ nhất, khai thác tối đa phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất điện, đặc biệt là rơm rạ, đại biểu Đoàn Hùng Vũ nhấn mạnh, mặc dù Luật Bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đã định hướng rõ việc khai thác tối đa điện đồng phát sinh khối, không giới hạn quy mô quy hoạch và cấm đốt rơm rạ ngoài trời gây ô nhiễm, nhưng dự thảo luật hiện hành mới chỉ nêu cơ chế đặc thù cho điện rác, mà chưa có cơ chế giá rõ ràng cho điện sinh khối. Điều này khiến nhà đầu tư e ngại, trong khi nông dân có lượng lớn rơm rạ nhưng thiếu thị trường tiêu thụ.

Từ đó, đại biểu kiến nghị bổ sung cụm từ "điện sinh khối, khí sinh học sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi" vào điểm b khoản 9 Điều 5 để được hưởng cơ chế đặc thù tương tự như điện rác.

Đồng thời, cần luật hóa hai nguyên tắc tại điểm e khoản 1 Điều 51: Giá điện phải phản ánh đủ chi phí thu gom nhiên liệu, có thành phần giá nhiên liệu điều chỉnh theo biến động thực tế và ổn định trong suốt thời hạn hợp đồng.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ phát biểu.

Thứ hai, ưu đãi giá điện cho nông nghiệp và có phương án phù hợp với phụ tải theo mùa vụ. Dẫn chứng từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp (yêu cầu đến năm 2030 thu gom 100% rơm rạ và bảo đảm lợi nhuận cho người dân), đại biểu đề nghị xem xét ưu đãi giá điện cho hoạt động bơm tưới, sấy và bảo quản nông sản tại các vùng sản xuất tập trung.

Bên cạnh đó, góp ý về lộ trình giá bán lẻ nhiều thành phần (tại điểm c khoản 3 Điều 50), đại biểu chỉ ra rằng trạm bơm tưới tiêu, máy sấy lúa là phụ tải theo mùa vụ, công suất đỉnh lớn nhưng số giờ dùng điện trong năm thấp.

Nếu áp dụng giá công suất như phụ tải chạy quanh năm, chi phí trên mỗi kWh của nông dân có nguy cơ sẽ tăng. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung nội dung yêu cầu lộ trình giá nhiều thành phần phải đánh giá tác động riêng và có phương án phù hợp với phụ tải sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ.

Thứ ba, mở rộng chủ thể và đơn giản hóa thủ tục đối với điện tự sản xuất, tự tiêu thụ. Dẫn số liệu thực tế cho thấy tỷ lệ các hộ gia đình, hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu đăng ký bán điện dư còn rất khiêm tốn so với số lượng lắp đặt thực tế do thủ tục và cơ chế còn khó khăn, đại biểu Đoàn Hùng Vũ đề nghị Chính phủ chỉ đạo bên mua tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin về phụ tải lưới điện để người dân nắm bắt khả năng tiêu thụ.

Song song đó, cần thiết phải đơn giản hóa thủ tục mua bán, đảm bảo công khai, minh bạch cơ chế mua bán điện dư để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách của Nhà nước.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.