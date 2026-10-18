Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách

Với tinh thần trách nhiệm cao, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh từ thực tiễn địa phương, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả nguồn lực và chăm lo đời sống Nhân dân.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, ghi nhận bức tranh kinh tế với nhiều kết quả tích cực; đồng thời, dành nhiều thời gian bàn sâu giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả chi ngân sách.

Nhiều ý kiến tâm huyết được đóng góp nhằm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Các Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ.

Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn Đồng Tháp tập trung phân tích những vấn đề tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Đại biểu Nguyễn Tân Cương quan tâm đến việc huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để duy trì, mở rộng sản xuất; đồng thời, đề nghị các bộ, ngành sớm có hướng dẫn cụ thể tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng để nhanh chóng đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn phát biểu thảo luận.

Liên quan đến hạ tầng và đầu tư công, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị rà soát tiến độ các dự án giao thông, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật về đầu tư, khoa học, công nghệ và năng lượng.

Đại biểu cũng kiến nghị, cần ưu tiên các dự án kết nối liên vùng, dẫn dắt đầu tư tư nhân và đánh giá hiệu quả đầu tư công thông qua khả năng khai thác tài sản, mức giảm chi phí và nâng cao năng suất.

Ở góc độ phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ, đại biểu Lê Trung Quân, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị chuyển đổi số cần đi vào thực chất, giải quyết nhu cầu thiết thực của người dân thông qua kết nối, tái sử dụng dữ liệu, tránh việc kê khai nhiều lần.

Đối với thực tế ngập úng tại địa phương, đại biểu đề xuất kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm để chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu ý kiến thảo luận.

Bên cạnh đó, đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị chú trọng chất lượng và tính bao trùm của tăng trưởng. Các chính sách cần hỗ trợ kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.

Về ngân sách, đại biểu kiến nghị nuôi dưỡng, mở rộng nguồn thu từ phát triển sản xuất, kinh doanh; quản lý chi theo kết quả, tăng cường đánh giá hiệu quả sau đầu tư. An sinh xã hội cần gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ, chống chịu của người dân trước rủi ro.

GẮN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI AN SINH XÃ HỘI

Quan tâm đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đời sống người dân, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị đánh giá thực chất hiệu quả Đề án Một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, tháo gỡ khó khăn nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.

Đại biểu nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với cải thiện đời sống Nhân dân, ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu và bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp với yêu cầu phát triển của vùng.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ phát biểu thảo luận.

Đồng quan điểm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đại biểu Đoàn Hùng Vũ, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị xem xét giảm thuế giá trị gia tăng đối với vật tư nông nghiệp để giảm chi phí đầu vào, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất và cải thiện thu nhập.

Về chính sách xã hội và phối hợp liên ngành, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật, bảo đảm quyền bình đẳng, sinh kế, việc làm và hạ tầng cho người khuyết tật; đồng thời, hỗ trợ các mô hình doanh nghiệp do người khuyết tật thành lập.

Đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị Chính phủ quan tâm hoàn thiện cơ chế phối hợp trong thực hiện các chương trình, chính sách về y tế, văn hóa và an sinh xã hội, nhất là những vấn đề cần sự tham gia của nhiều ngành, địa phương.

Đại biểu kiến nghị lựa chọn một số nhóm vấn đề có tính liên ngành, như: Bảo vệ trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, để rà soát, đánh giá cơ chế phối hợp hiện hành có đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người thụ hưởng hay chưa. Qua đó, nghiên cứu điều chỉnh những nội dung còn bất cập, tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả, bảo đảm chính sách được thực hiện đồng bộ, thuận lợi. Việc triển khai cần dựa trên các chương trình, hệ thống thông tin và cơ chế phối hợp hiện có, hạn chế phát sinh thêm đầu mối, thủ tục hành chính.

Hướng về cơ sở, đại biểu Nguyễn Tân Cương, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, lưu ý cần rà soát, bố trí nhân lực phù hợp, tăng cường tập huấn chuyên môn cho cán bộ cấp xã và quan tâm bồi dưỡng đội ngũ làm công tác quốc phòng, quân sự.

Ngoài ra, đại biểu cũng quan tâm việc huy động nguồn lực trong xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đối với các dự án tồn đọng, đại biểu đề nghị các bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể để địa phương có cơ sở tháo gỡ, sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Lam phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Lam, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, phản ánh những khó khăn khi cấp xã đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ định danh điện tử, tích hợp và số hóa dữ liệu trong điều kiện nhân lực còn hạn chế.

Đại biểu đề nghị thống nhất lộ trình giữa các bộ, ngành, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và nguồn lực, hạn chế các đợt cao điểm trùng nhau; bảo đảm hệ thống, phần mềm vận hành ổn định, liên thông và có hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Với dữ liệu đã có, cần ưu tiên kế thừa, đồng bộ, giảm thao tác thủ công, nhất là trong tích hợp thông tin bảo hiểm y tế lên VNeID.

Đại biểu cũng kiến nghị rà soát, bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ.

Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tại phiên thảo luận Tổ mang tính thực tiễn cao, thẳng thắn và tâm huyết, hướng đến mục tiêu hoàn thiện thể chế, đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.