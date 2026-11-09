Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại hội trường

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đóng góp sâu sắc, sát thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và nâng cao hiệu quả an sinh xã hội.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tập trung phân tích hai nội dung quan trọng liên quan đến quyền lợi hưu trí của người lao động.

Đại biểu cho biết, theo quy định, người lao động suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên nghỉ hưu sớm phải đủ điều kiện 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó giới hạn thời gian đóng thiếu tối đa được đóng một lần là 6 tháng. Tuy nhiên, thực tế có trường hợp người lao động đã đóng 19 năm nhưng vì sức khỏe suy giảm, muốn nghỉ việc nhưng còn thiếu 12 tháng, trong khi đóng bảo hiểm tự nguyện lại không thay thế được thời gian đóng bắt buộc này.

Đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu thảo luận.

Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu cho phép người lao động đáp ứng đủ điều kiện của Điều 65 được đóng một lần tối đa 12 tháng còn thiếu để đủ 20 năm đóng bảo hiểm bắt buộc.

Việc mở rộng này thể hiện tính nhân văn sâu sắc, giúp chia sẻ khó khăn với người lao động khi sức khỏe không đảm bảo, đồng thời đại biểu cũng đề nghị cần có các biện pháp kiểm tra chặt chẽ đảm bảo được đúng đối tượng nhằm ngăn chặn dấu hiệu khai giả hoặc gian lận.

Về khoản 33 Điều 1 dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 141 hiện hành, quy định là đảm bảo mức thấp nhất bằng mức tham chiếu cho nhóm đối tượng tham gia trước ngày luật có hiệu lực, đại biểu đề nghị cần làm rõ mốc thời gian áp dụng là thời điểm bắt đầu hưởng hay thời điểm trao quyết định. Điều này nhằm tránh sự khác biệt về mức lương hưu khi mức tham chiếu thay đổi trong thời gian xử lý hồ sơ, qua đó bảo đảm tính thống nhất và sự công bằng giữa những người thụ hưởng.

Cũng góp ý cho dự thảo luật này, đại biểu Nguyễn Thị Thúy Lam, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp quan tâm về thành phần Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. Đại biểu đề nghị cân nhắc bổ sung đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Hội đồng nhằm tăng cường góc nhìn đại diện và giám sát xã hội, nhất là khi tổ chức công đoàn cơ sở tại một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách đã kết thúc hoạt động. Đồng thời, cần làm rõ các tiêu chí lựa chọn đối với nhóm "tổ chức, cá nhân khác có liên quan" để nâng cao tính minh bạch, khách quan.

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Lam phát biểu thảo luận.

Về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định số ngày nghỉ tối thiểu cho lao động nữ khi có nhu cầu, căn cứ vào tình trạng sức khỏe nhưng không vượt quá mức tối đa theo luật định, nhằm tạo sự thống nhất và minh bạch khi không có công đoàn cơ sở.

Về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của đông đảo cử tri, đại biểu kính đề nghị Chính phủ đánh giá tác động, cân đối ngân sách để có lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thông thường từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi, đồng thời mở rộng diện thụ hưởng cho người đủ 70 tuổi mà không phụ thuộc vào diện hộ nghèo, cận nghèo.

Cũng tham gia phát biểu về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp quan tâm đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đại biểu cho rằng, bảo hiểm xã hội là một chính sách rất nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm mục đích để mọi người dân sau khi hết tuổi lao động có chế độ, chính sách được hưởng tuổi hưu, đóng bảo hiểm xã hội để bảo đảm an toàn khi về già có chế độ, chính sách nhất định được hưởng.

Đây là một chính sách rất được đại biểu đồng tình, ủng hộ, Luật Bảo hiểm xã hội vừa rồi mở rộng thêm 8 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, kỳ này luật đề nghị bổ sung thêm 2 đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu và cân nhắc 2 đối tượng này vào diện bắt buộc. Trước mắt, nên tập trung vận động, thực hiện tốt đối với các đối tượng hiện hữu vốn vẫn còn nhiều bất cập, sau đó sẽ xem xét bổ sung khi tiến hành sửa đổi toàn diện luật.

Về danh mục đầu tư quỹ và bộ máy quản lý, đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với quy định quỹ bảo hiểm chỉ được gửi tiền và mua trái phiếu Chính phủ tại các ngân hàng lớn thuộc Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh rủi ro mất mát. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị quy định rõ ràng mô hình hoạt động kiêm nhiệm hay chuyên trách đối với cơ quan Hội đồng bảo hiểm xã hội.

THẢO LUẬN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG THUỐC LÁ

Tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp quan tâm đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét quy định cấm trẻ em từ 16 tuổi trở xuống sử dụng điện thoại thông minh, học tập theo kinh nghiệm của một số nước tiên tiến trên thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Đồng thời, góp ý đối với Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi), về quy định cấm hút thuốc lá và lộ trình thực hiện, đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với việc cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên cơ sở giáo dục, trường học và cơ sở y tế. Tuy nhiên, về lộ trình cấm tại các nhà chờ ga quốc nội, quốc tế, đại biểu cho rằng cần có cái nhìn nhân văn, thấu đáo đối với người nghiện thuốc; đồng thời cần bố trí các phòng hút thuốc riêng tại sân bay, nhà ga, nơi công cộng và sinh hoạt cộng đồng để tránh tình trạng hút thuốc bừa bãi.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Về quản lý kinh doanh và kiểm soát sản lượng thuốc lá, đại biểu tâm đắc và đề nghị Chính phủ cần có lộ trình hàng năm siết giảm sản lượng của các nhà máy sản xuất thuốc lá trong nước, kết hợp kiểm soát chặt chẽ tình trạng thuốc lá nhập lậu để có cơ sở đánh giá chính xác hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

Về kiểm soát bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, đại biểu chỉ ra những vướng mắc thực tế khi người bán khó kiểm tra chính xác độ tuổi của khách mua, từ đó kiến nghị cần có cơ chế và phương thức kiểm soát rõ ràng hơn để thực thi nghiêm quy định không bán thuốc lá cho trẻ em.