Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đóng góp nhiều ý kiến thiết thực hoàn thiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phát biểu góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao dự thảo luật đã bổ sung riêng Điều 17 quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo. Đây là bước tiến quan trọng thể hiện sự quan tâm lớn đến những nhóm doanh nghiệp đặc thù, thường gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình thành lập và vận hành, nhưng lại rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Qua nghiên cứu, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm nhận thấy, mặc dù dự thảo luật đã đưa doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ vào nhóm được hỗ trợ đặc thù, tuy nhiên, về cơ bản đây là hai nhóm có đặc điểm khác nhau và nhu cầu không hoàn toàn giống nhau. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cần được tạo điều kiện nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và mạng lưới kết nối kinh doanh; trong khi doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ thường có nhu cầu hỗ trợ liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, duy trì việc làm, đảm bảo điều kiện làm việc và các chi phí phát sinh gắn với lao động nữ.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cũng nhận thấy, Điều 17 dự thảo luật hiện đang gộp chung 6 nhóm đối tượng doanh nghiệp đặc thù vào cùng một nhóm chính sách. Điều này khiến chính sách trở nên dàn trải, có thể không giải quyết đúng, trúng những vấn đề đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp này, chưa đáp ứng được nguyên tắc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp có trọng tâm, phù hợp đối tượng hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của dự thảo luật.

Qua phân tích, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo luật hóa khung tiêu chí định lượng cơ bản và giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng. Từ đặc điểm và nhu cầu khác biệt của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ để có chính sách, cơ chế phù hợp; có quy định nguyên tắc áp dụng trong trường hợp một doanh nghiệp đồng thời thuộc nhiều nhóm ưu tiên, bảo đảm minh bạch, dễ xác định và thuận lợi khi triển khai.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Cũng góp ý cho dự án luật này, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, gắn liền với đặc thù phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về nguyên tắc hỗ trợ, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc ưu tiên và phân định rõ cho lĩnh vực nông nghiệp. Đại biểu nhấn mạnh tính đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tới khoảng 87%. Nếu áp dụng nguyên tắc hỗ trợ chung chung, các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp dễ bị thiệt thòi và nguồn lực thụ hưởng từ ngân sách sẽ thấp. Do đó, cần có nguyên tắc ưu tiên và tiêu chí phân bổ rành mạch cho lĩnh vực nông nghiệp, tránh tình trạng "gộp chung" khiến nông nghiệp khó tiếp cận chính sách.

Về chính sách tiếp cận nguồn vốn và cho phép tổ chức tín dụng thỏa thuận cho vay không thế chấp, không bảo lãnh, đại biểu cho rằng quy định này nếu không có hành lang pháp lý bảo vệ sẽ khó đi vào cuộc sống. Giám đốc các ngân hàng, tổ chức tín dụng sẽ e ngại rủi ro pháp lý khi xảy ra thất thoát. Đại biểu đề xuất cần có cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho người đứng đầu tổ chức tín dụng trong trường hợp cho vay đúng quy trình, đủ thủ tục, không có tiêu cực, không tham ô.

Góp ý về quy định dành quỹ đất trong khu, cụm công nghiệp (như 20 ha trong khu công nghiệp, 5 ha trong cụm công nghiệp) để hỗ trợ doanh nghiệp, đại biểu cho rằng quy định này chưa sát thực tế. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong khi các khu, cụm công nghiệp chủ yếu phục vụ công nghiệp. Do đó, cần có sự tách bạch, quy hoạch không gian rõ ràng, tránh áp dụng cứng nhắc đưa doanh nghiệp nông nghiệp vào không gian công nghiệp...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị sau phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổng hợp đầy đủ ý kiến của các ĐBQH tại tổ và hội trường để gửi Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng các ý kiến, nhất là những nội dung còn ý kiến khác nhau. Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật bảo đảm chất lượng để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2.