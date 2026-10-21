Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện các dự án luật

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC (SỬA ĐỔI)

Góp ý vào Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và từng bước hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Chủ trì phiên thảo luận Tổ.

Góp ý kiến cho Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị phân định thẩm quyền trong đăng ký, tiếp nhận và chuyển gửi nguyện vọng hiến mô, tạng.

Đại biểu phân tích: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không đòi hỏi thẩm quyền cấp thẻ xác nhận đăng ký chính thức hay can thiệp vào các thủ thuật y tế. Tuy nhiên, vì Hội là cơ quan được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động ban đầu, nên dự thảo luật cần quy định rõ cơ chế: Hội được quyền tiếp nhận nguyện vọng ban đầu (khi có sự đồng ý tự nguyện của cá nhân) và thiết lập cơ chế chuyển gửi thông tin an toàn, kịp thời đến cơ sở y tế hoặc Trung tâm Điều phối quốc gia. Cần chuẩn hóa biểu mẫu, thời hạn chuyển tiếp, trách nhiệm phản hồi giữa Hội và cơ quan Y tế.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại phiên thảo luận Tổ.

Về bảo vệ nguyên tắc tự nguyện, quyền riêng tư và chống thương mại hóa, đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định chặt chẽ hơn: Tuyệt đối không gây sức ép tâm lý, không gắn việc hiến tặng mô tạng với các lợi ích vật chất; bảo đảm tính bảo mật của dữ liệu cá nhân; tôn trọng quyền thay đổi hoặc hủy bỏ nguyện vọng đăng ký hiến tạng bất kỳ lúc nào. Công tác truyền thông phải chuẩn mực, chính xác, tránh gây hiểu nhầm hoặc tạo áp lực không đáng có cho bản thân người đăng ký và gia đình họ.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu thảo luận.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cũng kiến nghị luật cần nghiên cứu quy định việc thành lập "Ngân hàng mô, nội tạng" do Nhà nước quản lý. Nếu trình độ y học và kỹ thuật y tế bảo đảm, người dân có nhu cầu hiến (hoặc có cơ chế hỗ trợ chi phí, đền bù phù hợp theo quy định pháp luật và độ tuổi) thì cho phép tiếp nhận vào ngân hàng này.

Khi bệnh nhân có nhu cầu ghép tạng, cơ quan Y tế sẽ điều phối từ ngân hàng ra một cách công khai, minh bạch, đúng chuyên môn. Như vậy vừa cứu sống được nhiều người bệnh hiểm nghèo, vừa dẹp bỏ được nạn buôn bán tạng lén lút ngoài thị trường đen.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị đánh giá khách quan, chính xác về tỷ lệ giảm hút thuốc lá.

Đại biểu nêu cụ thể, báo cáo của Bộ Y tế cho rằng, tỷ lệ người hút thuốc, đặc biệt là thanh thiếu niên, đã giảm nhưng thực tế quan sát xã hội hiện nay, tỷ lệ thanh thiếu niên, học sinh hút thuốc lá vẫn còn rất nhiều. Do đó, đề nghị cơ quan quản lý cần có báo cáo, đánh giá số liệu một cách khách quan, thực chất để phục vụ công tác điều hành của Chính phủ.

Đối với quy định xử lý nghiêm minh hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cần có chế tài, xử lý nghiêm hành vi bán thuốc cho người chưa thành niên thật nghiêm minh thì luật mới thực sự đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị nâng diện tích cảnh báo lên mức cao hơn nữa để hình ảnh trực quan tác động mạnh mẽ vào thị giác, giúp người tiêu dùng chán ngán, e ngại mà từng bước giảm dần và từ bỏ thuốc lá.

Đại biểu Lê Trung Quân phát biểu thảo luận.

Đại biểu Lê Trung Quân, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cũng cho rằng, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá khi triển khai thời gian qua có rất nhiều nội dung mang tính đổi mới và nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng vẫn còn bất cập.

Tần suất kiểm tra cũng như số lượng trường hợp bị xử phạt để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm hiệu lực của các chính sách phòng, chống tác hại thuốc lá vẫn chưa được triển khai một cách thực chất, cụ thể. Qua số liệu thống kê, số lượng các trường hợp bị xử lý vi phạm trong thực tế thời gian qua còn rất hạn chế.

Bên cạnh đó, đã có quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Tuy nhiên, trong môi trường công sở, việc này lại bị chi phối bởi các mối quan hệ công việc, chức vụ, quyền hạn. Người bị ảnh hưởng bởi việc hút thuốc lá thụ động thường rất e ngại, khó lên tiếng nhắc nhở đồng nghiệp hoặc cấp trên để bảo vệ bản thân trước khói thuốc.

Mặc dù quy định pháp luật đã có, nhưng khâu thực thi lại gặp nhiều vướng mắc do vướng phải yếu tố văn hóa ứng xử và tâm lý trong không gian làm việc chung. Do đó, đề nghị chúng ta cần tìm giải pháp để lượng hóa và thể chế hóa các quy định này một cách khả thi hơn trong dự thảo luật nhằm bảo vệ tốt hơn quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc của người lao động.

GÓP Ý LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Cho ý kiến đối với Luật Người khuyết tật, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, góp ý, tại điểm a khoản 1 Điều 4 có quy định người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của người khuyết tật trong xã hội, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về việc: Bảo đảm sự tham gia phù hợp của người khuyết tật vào các cơ quan dân cử.

Nội dung này đã được xác định rất rõ trong mục tiêu của Chỉ thị số 14-CT/TW và cũng đang được cụ thể hóa thông qua các chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm phát biểu thảo luận.

Tại Điều 5 về chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật, có nêu chính sách ưu tiên về bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật, đề nghị bên cạnh nội hàm về "bảo trợ xã hội", cần bổ sung thêm nội hàm về "trợ giúp xã hội". Điều này nhằm bảo đảm người khuyết tật không chỉ được thụ hưởng các chính sách vĩ mô, mà còn tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ, kinh phí cụ thể từ các chính sách trợ giúp xã hội, giúp họ được chăm sóc toàn diện, bảo đảm quyền lợi về cả kinh tế lẫn xã hội để yên tâm ổn định cuộc sống.

Về chính sách đối với phụ nữ khuyết tật mang thai và nuôi con nhỏ, đại biểu đề xuất bổ sung đối tượng phụ nữ khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ vào nhóm được ưu tiên thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Việc này giúp họ có điều kiện thực hiện trọn vẹn thiên chức làm mẹ, chăm sóc tốt cho con em mình - bởi đây chính là tương lai và sự phát triển bền vững của giống nòi, của đất nước.

Tại Điều 43 về công nghệ số và truyền thông có quy định trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật. Vì vậy, đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan báo chí, không chỉ phản ánh đời sống vật chất, tinh thần, mà còn phải chuyển tải tiếng nói, nguyện vọng của người khuyết tật trong công tác truyền thông, thông tin báo chí.

Quang cảnh thảo luận Tổ.

Về tiếp cận công nghệ số, đại biểu cho rằng, công nghệ số và truyền thông chính là phương thức, là cầu nối trực quan, hỗ trợ thiết thực cho mọi người dân nói chung và người khuyết tật nói riêng.

Vì vậy, đề nghị không nên chỉ dừng lại ở việc thay đổi thuật ngữ cơ học từ "công nghệ thông tin" thành "công nghệ số", mà cần rà soát, bổ sung các quy định cụ thể, thiết thực hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người khuyết tật tiếp cận công nghệ, qua đó thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và đóng góp tích cực cho xã hội.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế