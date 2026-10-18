Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị khẳng định mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế tự chủ

Đề nghị khẳng định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên

Đại biểu Quốc hội Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh góp ý về mục tiêu tăng trưởng năm 2027 và việc cụ thể hóa giải pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm, tiêu cực trong khu vực công.

Đại biểu Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu cho biết trong các văn bản đều sử dụng cụm từ “phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên”. Đồng thời ghi nhận báo cáo của Chính phủ nêu nhiều kết quả đáng mừng, có những chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả chưa có trong tiền lệ nhiều năm qua. Để khẳng định quyết tâm chính trị và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đề nghị bỏ cụm từ “phấn đấu”, thể hiện mục tiêu bảo đảm đạt từ 10% trở lên. Theo đại biểu, nếu chỉ nói “phấn đấu” thì có thể đạt hoặc không đạt; cách diễn đạt mới khẳng định quyết tâm thực hiện; kinh nghiệm nhiều năm cho thấy khi đã quyết tâm đề ra thì vẫn có thể đạt được mục tiêu.

Cụ thể hóa giải pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm, tiêu cực ở khu vực công

Đối với 10 nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ, đại biểu quan tâm nội dung thứ 9 về giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 22 của Trung ương; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm như lừa đảo, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ. Đại biểu cho rằng nội dung này đúng nhưng chưa đủ, chưa rõ và chưa cụ thể; cử tri cũng quan tâm đến vi phạm, tiêu cực ở khu vực công.

Đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương đặc biệt chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, nhất là tham nhũng và lãng phí. Theo đại biểu, những vi phạm, tiêu cực này làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, cản trở phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền và vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Đại biểu nhắc đến các hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước thời gian qua, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và nâng cao tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời cho rằng nếu làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm, tiêu cực thì kết quả đối ngoại sẽ còn tốt hơn. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cụ thể nội dung này, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.

Kinh tế độc lập, tự chủ là nền tảng phát triển đất nước

Đại biểu Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh bản chất cốt lõi của 11 Nghị quyết chiến lược là xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Đây là điều kiện để đất nước trở thành nước phát triển; công tác tuyên giáo cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ.

Đại biểu Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu cho rằng, Việt Nam duy trì tăng trưởng nhờ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Việt Nam xử lý hài hòa quan hệ với Trung Quốc, Nga, Mỹ, các đối tác chiến lược và ASEAN; không bị bao vây, cô lập, đối đầu; kết hợp điều kiện quốc tế thuận lợi với sức mạnh nội sinh. Cùng với đó là ổn định chính trị, đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và việc sắp xếp không gian phát triển mới, góp phần đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng qua.

Về nhiệm vụ trong nước, mục tiêu tăng trưởng 2 con số do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra cần được các cấp, ngành và địa phương quyết liệt thực hiện. Đại biểu ghi nhận phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, việc lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, đôn đốc cơ sở và nỗ lực của toàn hệ thống trong chuyển đổi cơ chế. Đại biểu nhấn mạnh vai trò người đứng đầu, đồng thời khẳng định con người là yếu tố quyết định; cần chọn đúng người, tổ chức tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại biểu ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực của Quốc hội trong ban hành kịp thời cơ chế, chính sách, đạo luật tháo gỡ khó khăn cho địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương phát triển.

Lực lượng cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy ba chức năng: đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân; lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Đại biểu đánh giá mô hình doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam là mô hình độc đáo trên thế giới; năm 2024, đại diện cựu chiến binh ASEAN đã đến Việt Nam tham quan, học tập kinh nghiệm để nhân rộng.