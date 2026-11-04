Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị hoàn thiện quy định về quyền giải trình và xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Quang cảnh phiên làm việc tại Hội trường.

Thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cơ bản tán thành với các nội dung của dự thảo Luật, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số quy định liên quan đến quyền giải trình trong xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ.

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp.

Góp ý cụ thể vào dự thảo Luật, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế gia hạn thời hạn giải trình trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 50. Theo đại biểu, điểm a khoản 4 Điều 50 quy định thời hạn giải trình bằng văn bản là 5 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khoản 5 lại chỉ quy định việc gia hạn thời hạn giải trình đối với trường hợp tại khoản 3 là những trường hợp được thông báo quyền giải trình theo một số trường hợp đặc biệt. Như vậy, đối với các trường hợp khác, cá nhân, tổ chức không được xem xét gia hạn thời hạn giải trình ngay cả khi vụ việc có những tình tiết phức tạp, cần thêm thời gian để cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Đại biểu cho rằng, thực hiện quyền giải trình là một cơ chế để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá đầy đủ các tình tiết của vụ việc, hạn chế việc xử phạt chưa đủ căn cứ hoặc chưa chính xác. Vì vậy, khi vụ việc thực sự phức tạp và người vi phạm có lý do chính đáng cần thêm thời gian để cung cấp tài liệu, chứng cứ thì cần phải có cơ chế để người có thẩm quyền xem xét. Điều này không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xử phạt, mà còn giúp chính người thực thi ban hành quyết định có căn cứ pháp lý vững chắc hơn, hạn chế khiếu nại, khởi kiện phát sinh.

Do đó, đại biểu đề nghị chỉnh lý khoản 5 Điều 50 theo hướng cho phép được xem xét gia hạn thời hạn giải trình đối với các trường hợp giải trình trong trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, có đề nghị của cá nhân, tổ chức; thời gian gia hạn không quá 5 ngày làm việc và phải được thực hiện bằng văn bản như dự thảo đã quy định.

Cho ý kiến về quy định xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ tại khoản 4 Điều 110, đại biểu cơ bản đồng tình với việc rút ngắn thời gian xử lý tang vật không xác định được người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nhằm hạn chế tình trạng tồn đọng, giảm chi phí bảo quản. Đồng thời, đại biểu ghi nhận điểm c khoản 4 đã có quy định riêng cho phép xử lý tang vật có nguy cơ gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng sau lần thông báo thứ hai, không phải chờ hết thời hạn 2 tháng như trường hợp thông thường.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, đối với tang vật là chất thải nguy hại, hóa chất độc hại đang có nguy cơ gây sự cố cấp bách, nguy cơ có thể phát sinh ngay trong thời gian tạm giữ, trước khi hoàn thành hai lần thông báo. Nếu phải chờ hoàn tất thủ tục thông báo mới thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết thì có thể không đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại. Vì vậy, đại biểu đề nghị chỉnh lý điểm c khoản 4 Điều 110 theo hướng làm rõ cơ chế xử lý khẩn cấp đối với tang vật có nguy cơ cụ thể, cấp bách gây cháy, nổ hoặc ô nhiễm môi trường; cho phép cơ quan có thẩm quyền áp dụng ngay biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn mà không phải chờ hoàn tất thủ tục thông báo thông thường. Đồng thời, cần quy định rõ điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm và bảo đảm thống nhất với các Điều 54, 73 và 109 của dự thảo luật, tránh việc xử lý tùy tiện, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường về một số dự án Luật quan trọng.