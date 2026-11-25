Tham dự hội nghị có đại diện các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lộc cùng đông đảo cử tri và nhân dân địa phương.

Các đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo địa phương chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Lộc. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lan Anh thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; tập trung hoàn thiện thể chế, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư và an sinh xã hội; tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ. Đại biểu cũng thông tin kết quả giải quyết, trả lời một số kiến nghị của cử tri liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách, giáo dục, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ sản xuất.

Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lan Anh thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Nghĩa Lộc đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, tổ chức bộ máy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và đầu tư hạ tầng cơ sở. Cử tri đề nghị quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, khuyến khích thế hệ trẻ sử dụng tiếng nói dân tộc mình; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xóm sau sáp nhập; nâng mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa và hỗ trợ hệ thống loa truyền thanh phục vụ sinh hoạt, thông tin cho người dân. Đồng thời, kiến nghị bảo đảm thời gian phù hợp khi triển khai các văn bản chỉ đạo để địa phương chủ động thực hiện.

Đại diện các sở, ngành và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Lộc.

Cử tri Lương Văn Tuyên kiến nghị quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và chế độ đối với cán bộ xóm. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong lĩnh vực giáo dục và tổ chức bộ máy, cử tri kiến nghị xem xét chính sách hỗ trợ đối với trẻ mầm non 5 tuổi, quan tâm cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên mầm non. Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh hệ số phụ cấp khu vực từ 0,1 lên 0,2; sớm bổ sung 17 biên chế còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn về tài chính, đất đai, môi trường và xây dựng, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri Trương Công Thuyên kiến nghị bổ sung biên chế và bố trí thời gian thực hiện văn bản chỉ đạo phù hợp. Ảnh: Phan Trung Tú

Về giao thông, thủy lợi, cử tri đề nghị quan tâm bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH387, đoạn từ cầu Đông Phú đến Nhà máy gạch Nghĩa Lộc, dài hơn 10 km, hiện xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của Nhân dân. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục đầu tư hoàn thiện kè thân đập Kim Hồng tại xóm Trường Lộc. Công trình được phê duyệt nâng cấp từ năm 2022 với kinh phí 2,3 tỷ đồng nhưng đến nay mới hoàn thành khoảng 50% phần kè thân đập, cần tiếp tục được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn công trình và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện Sở Nội vụ đã tiếp thu, trao đổi, giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở và việc bố trí, bổ sung biên chế sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tiếp thu, trao đổi, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nghĩa Lộc. Ảnh: Phan Trung Tú

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Nghệ An trong năm 2026. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật. Đồng thời, thông tin về việc kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, dự kiến chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý từ ngày 15/12/2026; đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế củng cố hoạt động của trạm y tế và các điểm y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Lê Thị Hoài Chung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của nhân dân xã Nghĩa Lộc. Đối với các kiến nghị về chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, trẻ mầm non và điều chỉnh hệ số phụ cấp khu vực, đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết theo quy định. Về tình trạng thiếu 17 biên chế sau sắp xếp đơn vị hành chính, đề nghị Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với địa phương nghiên cứu phương án bố trí, điều động, bổ sung nhân lực, bảo đảm hoạt động hiệu quả của chính quyền cơ sở. Đối với các kiến nghị về giao thông, thiết chế văn hóa và thủy lợi, đề nghị các sở, ngành kiểm tra thực tế, xác định thứ tự ưu tiên, khả năng bố trí nguồn lực, nhất là việc nâng cấp đường ĐH387, tuyến cầu Đồng Hốc - Hòa Thái và hoàn thiện kè thân đập Kim Hồng.

Nhấn mạnh trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri, đại biểu đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và lộ trình thực hiện. Việc giải quyết kiến nghị không chỉ dừng lại ở trả lời bằng văn bản mà phải có kết quả thực chất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

Các đại biểu Quốc hội trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Lộc. Ảnh: Phan Trung Tú

Nhân dịp này, các đại biểu Quốc hội đã trao tặng 30 suất quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Lộc, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.