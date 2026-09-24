Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã La Dạ

Đại biểu Quốc hội: Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (bên trái) và Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tại buổi tiếp xúc cử tri xã La Dạ

Tại hội nghị, đại biểu Phạm Nam Tiến đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Các đại biểu cũng thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của cả nước và tỉnh Lâm Đồng trong 8 tháng năm 2026.

Lãnh đạo các sở, ngành và cử tri dự buổi tiếp xúc

Lãnh đạo xã La Dạ dự buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri xã La Dạ nêu nhiều ý kiến liên quan đến đất đai, giao thông, chính sách bảo hiểm y tế, chế độ đối với cán bộ thôn và việc cung ứng sách giáo khoa.

Đại biểu Phạm Nam Tiến thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Cử tri phản ánh tuyến Quốc lộ 55 đã được nâng cấp, nhưng hiện còn khoảng 4 km đoạn qua xã La Dạ, nối với xã Bảo Lâm 3 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cử tri cũng phản ánh mức đóng bảo hiểm y tế ngày càng tăng, trong khi chế độ đối với cán bộ thôn còn thấp, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Cử tri Trần Thị Xuân kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là việc mua sách giáo khoa cho học sinh. Cử tri cho biết việc tìm mua sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027 gặp khó khăn, dù đã nhờ giáo viên hỗ trợ nhưng vẫn chưa mua đủ sách cho học sinh.

Cử tri Trần Văn Hòa kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo xã và các sở, ngành của tỉnh đã trả lời những vấn đề cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ Nguyễn Khắc Hiếu trả lời kiến nghị của cử tri

Đối với việc nâng cấp Quốc lộ 55, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Nguyễn Thanh Long cho biết, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án 1 làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án 1 đã có tờ trình đề xuất thực hiện dự án, dự kiến bố trí vốn trong giai đoạn 2029 - 2030. Khi tỉnh bố trí được nguồn vốn, dự án sẽ được triển khai theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Liên quan vấn đề thiếu sách giáo khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Hà cho biết, tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027 xảy ra cục bộ tại một số địa phương. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 776.000 bản sách chưa đến tay học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Hà trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Nguyên nhân tình trạng thiếu sách có liên quan đến việc dự báo nhu cầu chưa sát thực tế, bên cạnh đó, việc in ấn còn phụ thuộc nhiều vào số lượng đăng ký ban đầu nên khó đáp ứng kịp thời khi nhu cầu thay đổi sát thời điểm khai giảng.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trong tháng 9/2026. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị huy động nguồn lực, đẩy nhanh in ấn, điều chuyển và cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm trễ trong cung ứng sách.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Oanh trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Trần Thị Oanh khẳng định, các ý kiến của cử tri là xác đáng, thể hiện trách nhiệm của người dân đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sự phát triển của địa phương, đất nước.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các cháu thiếu nhi xã La Dạ

Đại biểu Trần Thị Oanh đề nghị xã La Dạ và các sở, ngành liên quan trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi, xem xét, giải quyết và triển khai thực hiện đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Dịp này, Đoàn Đại ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng tặng 10 suất quà (gồm tiền và bánh kẹo, đèn Trung thu) cho các cháu thiếu nhi là con em gia đình chính sách, khó khăn ở xã La Dạ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc