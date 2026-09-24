Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đồng Kho và xã Bắc Ruộng

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri các xã Đồng Kho và xã Bắc Ruộng

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội, Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh văn phòng Tòa giám mục Phan Thiết đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội, Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh văn phòng Tòa giám mục Phan Thiết đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong thời gian khoảng 30 ngày và được chia thành 2 đợt, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; giám sát và vấn đề quan trọng khác; thực hiện tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã, ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các điểm trường khó khăn, cơ sở vật chất xuống cấp; đảm bảo nguồn cung sách giáo khoa ổn định, đầy đủ ngay từ đầu năm học, đồng thời có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số để các em không bị gián đoạn việc học. Tiếp tục quan tâm, xem xét có chế độ đối với những người tham gia hội người cao tuổi.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giải thích và trả lời kiến nghị cử tri

Về giao thông, tuyến đường ĐT 717 được xây dựng từ khá lâu, trong khi nhu cầu đi lại, vận chuyển ngày càng tăng, không đảm bảo an toàn giao thông, tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Dự án Hồ La Ngà 3 khi xả lũ dễ xảy ra sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống của 200 hộ dân gần đó.

Cử tri kiến nghị bố trí kinh phí cho hoạt động của các tổ, hội

Về lâu dài, đề nghị tỉnh xem xét bố trí vốn để xây dựng kè 2 bên bờ. Liên quan đến y tế, cử tri cho biết nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, tuy nhiên cơ sở khám chữa bệnh còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu (hiện chỉ có 2/5 bác sĩ). Một số trang thiết bị còn thiếu như máy chạy thận, nên khi bà con cần chạy thận thì phải đi lên tuyến trên hoặc đi xa mất thời gian và tốn kém chi phí.

Cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại trả lời kiến nghị cử tri

Những kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo địa phương giải thích, trả lời, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Bộ ngành trung ương, đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

ĐBQH tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Đoàn đã trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã.