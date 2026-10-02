Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

* Tại xã Minh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Minh Hóa - Ảnh: N.M

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số hoạt động cơ bản của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động cơ bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.M

Cử tri các xã đồng tình và phấn khởi trước những kết quả quan trọng của đất nước và của tỉnh sau hơn một năm sáp nhập, đặc biệt là những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị một số nội dung, như: Cần xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải làm hư hỏng đường giao thông; có kế hoạch duy tu sửa chữa để bảo đảm an toàn cho Nhân dân; chống lãng phí các trụ sở sau sáp nhập; lập sơ đồ cứu nạn cứu hộ trong bão lũ; một số công trình hạ tầng sau khi thi công ảnh hưởng đến hộ dân; tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu dân cư; chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, các tổ chức hội đoàn thể…

Cử tri phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành làm rõ các kiến nghị của cử tri - Ảnh: N.M

Sau khi đại diện lãnh đạo địa phương và các sở, ngành trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến cử tri và kết luận tại hội nghị. Cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm và kỳ vọng của cử tri đối với ĐBQH cùng các ý kiến tâm huyết, đồng chí nhấn mạnh, các kiến nghị, đề xuất của cử tri là kênh thông tin quan trọng để ĐBQH thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò của mình.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: N.M

Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ thêm về việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những khó khăn, áp lực ở cấp xã, thôn và các giải pháp tháo gỡ. Về sắp xếp tài sản công sau sáp nhập, đồng chí yêu cầu các địa phương bám sát chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện.

Trước tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, đồng chí mong cử tri chia sẻ với khó khăn về nguồn lực của tỉnh; đồng thời đề nghị các địa phương, sở, ngành rà soát, kiến nghị nâng cấp theo thứ tự ưu tiên. Đối với những "điểm nghẽn" trong chuyển đổi số, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ. Các vấn đề thuộc trách nhiệm cấp xã cần được địa phương quan tâm giải quyết, giải thích rõ để người dân hiểu, đồng thuận. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng hoặc nghiên cứu đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông tin thêm về những nét nổi bật của tỉnh trong thời gian qua và yêu cầu đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần nêu gương, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; mong cử tri tiếp tục giám sát đồng hành để cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngọc Mai - Trần Hòa

* Tại xã Triệu Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Bình - Ảnh: Đ.V

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo khái quát một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay; thông tin sơ bộ tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và một số nội dung liên quan.

Cử tri xã Triệu Bình kiến nghị một số nội dung, như: Nhiều tuyến đường nông thôn hẹp (có một số đường rộng chỉ 2m), thiếu hệ thống thoát nước và xuống cấp; tình trạng xe tải, xe khách tránh trạm thu phí thường xuyên đi qua tuyến đường tỉnh lộ 578B gây mất an toàn giao thông, hư hỏng đường; thanh niên thiếu việc làm tại địa phương; nhà văn hóa xuống cấp, thiếu nhà vệ sinh; quan tâm hơn nữa về trang thiết bị, kinh phí hoạt động cho cán bộ thôn; tăng phụ cấp các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng cấp thôn sau sáp nhập; giải quyết thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm...

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số nội dung liên quan - Ảnh: Đ.V

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương đã tiếp thu, trao đổi và trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Cử tri xã Triệu Bình trình bày kiến nghị - Ảnh: Đ.V

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu trao đổi một số nội dung cử tri quan tâm - Ảnh: Đ.V

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết trong thời gian tới.