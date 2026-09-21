Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu chủ trì hội nghị TXCT tại điểm cầu Nhân Cơ

Tại điểm cầu Nhân Cơ, các ĐBQH Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Văn Đức chủ trì.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu xã nhân Cơ

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng; đại diện các sở, ngành và hơn 100 cử tri xã Nhân Cơ, phường Nam Gia Nghĩa và phường Bắc Gia Nghĩa tham dự.

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ hai tại điểm cầu Nhân Cơ

Tại buổi TXCT, đại biểu Dương Khắc Mai đã trình bày khái quát kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; thông qua kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri qua các đợt TXCT của các cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu Dương Khắc Mai thông báo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai

Dưới sự điều điều hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội nghị TXCT đã ghi nhận nhiều lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh.

Các cử tri tham dự tại điểm cầu trực tiếp

Các nội dung tập trung vào kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch khoáng sản; đầu tư hạ tầng giao thông, liên kết liên vùng; đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thu hút đầu tư, chế biến sâu để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; phòng, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng; tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học và vấn đề tiêu cực trong thi cử...

Hội nghị TXCT được tổ chức trực tiếp tại xã Nhân Cơ, kết nối với 84 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng

Tại hội nghị TXCT, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trực tiếp tiếp thu, giải trình một số nội dung mà cử tri kiến nghị.

Ông Đàm Văn Thành (xã Nhân Cơ) kiến nghị một số nội dung về chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư

ĐBQH Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách

ĐBQH Nguyễn Trường Giang thông tin về việc tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch khoáng sản

Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ Trần Công Dũng thông tin về công tác hỗ trợ tái định cư trên địa bàn xã

Phát biểu tại hội nghị, ĐBQH Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng; đồng thời thông tin thêm tiến độ, phương hướng giải quyết các vấn đề, sự việc mà cử tri quan tâm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Văn Diêu tiếp thu, trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền

ĐBQH Trần Hồng Nguyên đề nghị, theo chức năng, thẩm quyền, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, trả lời bằng văn bản cho các cử tri. Cùng với đó, các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

ĐBQH Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại hội nghị

ĐBQH Trần Hồng Nguyên nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của cử tri; qua đó góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.